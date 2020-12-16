10 تعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية بقرار من مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة

باب نات -

صدرت بالرائد الرسمي الأخير عدد 124 بتاريخ 15 ديسمبر، مجموعة من الأوامر والقرارات الخاصة برئاسة الجمهورية.وتمثلت هذه القرارت في 10 تعيينات جديدة بقرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.وأثارت هذه التعيينات موجة من الانتقادات وعلق النشطاء بالقول "من يحكم في قرطاج؟ أين الرئيس؟؟" وقال اخرون "انتخبنا قيس سعيد ياخي ربحت نادية عكاشة".