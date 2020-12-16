   Farid - خليها على الله  

10 تعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية بقرار من مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة

Publié le Mercredi 16 Decembre 2020 - 08:47 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - صدرت بالرائد الرسمي الأخير عدد 124 بتاريخ 15 ديسمبر، مجموعة من الأوامر والقرارات الخاصة برئاسة الجمهورية.
وتمثلت هذه القرارت في 10 تعيينات جديدة بقرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.

وأثارت هذه التعيينات موجة من الانتقادات وعلق النشطاء بالقول "من يحكم في قرطاج؟ أين الرئيس؟؟" وقال اخرون "انتخبنا قيس سعيد ياخي ربحت نادية عكاشة".





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