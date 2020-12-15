اجتماع اللجنة العلمية القارة لمكافحة فيروس كورونا لمتابعة وتقييم تطور الوضع الوبائي

باب نات - عقدت اللجنة العلمية القارة لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ إجتماعها الدوري، اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، بإشراف وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي، وقد خصّص لمتابعة وتقييم تطور الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 وتدارس نجاعة الإجراءات الوقائية التي وقع اعتمادها مؤخرا.



كما أكّد أعضاء اللجنة العلمية بالمناسبة على ضرورة مواصلة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية القطاعية للحدّ من تسارع انتشار فيروس كورونا خلال المرحلة القادمة.



