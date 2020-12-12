المكي: الجيش الوطني في الأعالي ... فلا تحاولوا جرّه الى الأسفل

باب نات - قال وزير الصحة السابق والقيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أن الجيش الوطني في الاعالي فلا تجروه إلى الأسفل.
وأضاف المكي في تعليقه على دعوات للجيش بتنفيذ انقلاب " الجيش الوطني جمهوري ذاق طعم الحرية بعد تعرضه للتنكيل في سنة 1991".
يذكر أن بعض الأصوات تعالت أخيرا داعية الجيش للانقلاب ورئيس البلاد لتغيير نظام الحكم، حتى تنقضّ عليه أسوة بما حصل في مصر صيف 2013.
دعوات الانقلاب على المسار الديمقراطي في البلاد، صدرت من عديد الشخصيات اليسارية والقومية، أخرها ما صدر عن الوزير السابق والقيادي السابق في التيار الديمقراطي محمّد عبو حيث دعا الرئيس قيس سعيد لحلّ البرلمان والحكومة، ونشر الجيش وايداع ''السياسيين الفاسدين'' السجن!!
وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
"لا لإسقاط الدولة
وأضاف المكي في تعليقه على دعوات للجيش بتنفيذ انقلاب " الجيش الوطني جمهوري ذاق طعم الحرية بعد تعرضه للتنكيل في سنة 1991".
يذكر أن بعض الأصوات تعالت أخيرا داعية الجيش للانقلاب ورئيس البلاد لتغيير نظام الحكم، حتى تنقضّ عليه أسوة بما حصل في مصر صيف 2013.
دعوات الانقلاب على المسار الديمقراطي في البلاد، صدرت من عديد الشخصيات اليسارية والقومية، أخرها ما صدر عن الوزير السابق والقيادي السابق في التيار الديمقراطي محمّد عبو حيث دعا الرئيس قيس سعيد لحلّ البرلمان والحكومة، ونشر الجيش وايداع ''السياسيين الفاسدين'' السجن!!
وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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