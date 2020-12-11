زياد الهاني: موقف إتحاد الشغل خيب ظني ومن شأنه أن يوفر غطاء للمفسدين

باب نات -

"لماذا خيب البيان الصادر اليوم عن الاتحاد العام التونسي للشغل ومجموعة من النقابات ومنظمات المجتمع المدني، ظني؟

لسبب بسيط هو أنه أغفل توجيه رسائل أساسية تتمثل في المطالبة بإعلاء راية القانون وإنفاذه على كل المخالفين دون استثناء؛ والتركيز على أهمية التشمير عن ساعد الجهد وإعادة الاعتبار للعمل كقيمة عليا وسبيل لا بديل له لخلق الثروة وإخراج تونس من أزمتها المستفحلة؛ وتجريم التصدي للعمل وتعطيل مراكز الانتاج الحيوية..

هل يخدم هذا البيان مصلحة تونس؟

لا أعتقد ذلك!!

فهو للأسف غير متوازن، ومن شأنه أن يوفر للمفسدين غطاء كي يواصلوا أعمالهم التخريبية المضرة بالوطن والمواطن."

انتقد الإعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بيان الاتحاد العام التونسي للشغل.وقال الهاني أن بيان الإتحاد بخصوص الاوضاع في البلاد خيب ظنه.وأضاف زياد الهاني " موقف الإتحاد يدعم الفساد والفاسدين ويغطي عليهم" متابعا " موقف الإتحاد لا يكرس قيمة العمل".وكتب الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: