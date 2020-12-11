زياد الهاني: موقف إتحاد الشغل خيب ظني ومن شأنه أن يوفر غطاء للمفسدين

باب نات - انتقد الإعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بيان الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال الهاني أن بيان الإتحاد بخصوص الاوضاع في البلاد خيب ظنه.
وأضاف زياد الهاني " موقف الإتحاد يدعم الفساد والفاسدين ويغطي عليهم" متابعا " موقف الإتحاد لا يكرس قيمة العمل".
وكتب الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
"لماذا خيب البيان الصادر اليوم عن الاتحاد العام التونسي للشغل ومجموعة من النقابات ومنظمات المجتمع المدني، ظني؟
وقال الهاني أن بيان الإتحاد بخصوص الاوضاع في البلاد خيب ظنه.
وأضاف زياد الهاني " موقف الإتحاد يدعم الفساد والفاسدين ويغطي عليهم" متابعا " موقف الإتحاد لا يكرس قيمة العمل".
وكتب الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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