   Farid - عيش أنت  

زياد الهاني: موقف إتحاد الشغل خيب ظني ومن شأنه أن يوفر غطاء للمفسدين

Publié le Vendredi 11 Decembre 2020 - 19:14 قراءة: 0 د, 46 ث
باب نات - انتقد الإعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بيان الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال الهاني أن بيان الإتحاد بخصوص الاوضاع في البلاد خيب ظنه.
وأضاف زياد الهاني " موقف الإتحاد يدعم الفساد والفاسدين ويغطي عليهم" متابعا " موقف الإتحاد لا يكرس قيمة العمل".


وكتب الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

"لماذا خيب البيان الصادر اليوم عن الاتحاد العام التونسي للشغل ومجموعة من النقابات ومنظمات المجتمع المدني، ظني؟
لسبب بسيط هو أنه أغفل توجيه رسائل أساسية تتمثل في المطالبة بإعلاء راية القانون وإنفاذه على كل المخالفين دون استثناء؛ والتركيز على أهمية التشمير عن ساعد الجهد وإعادة الاعتبار للعمل كقيمة عليا وسبيل لا بديل له لخلق الثروة وإخراج تونس من أزمتها المستفحلة؛ وتجريم التصدي للعمل وتعطيل مراكز الانتاج الحيوية..
هل يخدم هذا البيان مصلحة تونس؟
لا أعتقد ذلك!!
فهو للأسف غير متوازن، ومن شأنه أن يوفر للمفسدين غطاء كي يواصلوا أعمالهم التخريبية المضرة بالوطن والمواطن."




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216749

Cartaginois2011  ()  |Vendredi 11 Decembre 2020 à 19h 29m |           
الاتحاد هو الجزء الكبير من المشكل،ولا يمكن ان تكون مقترحاته موضوعية



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

الجمعة 11 ديسمبر 2020 | 26 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:05 14:45 12:20 07:22 05:49
14°
 17° % 71 :الرطــوبة
تونــس 12°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
17°-1219°-1315°-1317°-1118°-12
  • Avoirs en devises
    22740,4

  • (11 dec)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,30188 DT        1$ =2,73063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 dec)   1544,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة