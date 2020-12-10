   Abdelwahab - بفكر فلي نسيني  

Ooredoo تمنح مشتركيها فرصة الفوز بـ15000 آلاف دينار نقدا

Publié le Jeudi 10 Decembre 2020 - 18:50 قراءة: 0 د, 36 ث
بلاغ صحفي - تواصل Ooredoo إمتاع مشتركيها خاصة مع اقتراب نهاية العام، و تمنحهم فرصة جديدة للفوز بمزيد من الهدايا والمبالغ الكبيرة.

ويمنح المشغل حرفائه مجموعة مميزة من السحوبات، حيث سيكون بإمكان المشتركين هذه المرة الفوز بمبلغ إجمالي قدره 15000 دينار نقدا.
وللمشاركة يكفي أن يقوم المشترك بشحن بقيمة 3 دنانير أو أكثر، في الفترة الممتدة ما بين 10 إلى 12 ديسمبر الجاري ليتم إدخاله بصفة آلية في السحب. ولمضاعفة فرص الربح 100 مرّة، يمكن للمستخدم الشحن من خلال تطبيقة My Ooredoo.

كما تمكّن Ooredoo حرفائها من تعمير القصاصات في كل المغازات ونقاط البيع الخاصّة بـها للدخول في السحب.
لا تفوت فرصة أن تكون سعيد الحظ في نهاية العام واكتشف يوم 14 ديسمبر ما إذا كنت من بين الفائزين الثلاثة المحظوظين.




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