   Najet - عيون القلب  

إيقاف شاب بتهمة تهشيم سيارة النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير

Publié le Mardi 08 Decembre 2020 - 15:05 قراءة: 0 د, 19 ث
افادت الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، في تصريح لاذاعة " أي اف ام" أنه تم إيقاف شاب يدعى حمزة الناصري بتهمة الاعتداء على سيارة النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير عن دخوله إلى البرلمان.

جدير بالذكر ان نواب حركة النهضة طالبوا بضرورة ادانة العنف الذي سلط من قبل انصار جمعية النساء الديمقراطيات على النائب اسامة الصغير.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216512

Karimyousef  (France)  |Mardi 08 Decembre 2020 à 15h 21m |           
القانون فوق الجميع و إلا البلاد تمشي في هاوية.



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