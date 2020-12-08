إيقاف شاب بتهمة تهشيم سيارة النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير

افادت الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، في تصريح لاذاعة " أي اف ام" أنه تم إيقاف شاب يدعى حمزة الناصري بتهمة الاعتداء على سيارة النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير عن دخوله إلى البرلمان.جدير بالذكر ان نواب حركة النهضة طالبوا بضرورة ادانة العنف الذي سلط من قبل انصار جمعية النساء الديمقراطيات على النائب اسامة الصغير.