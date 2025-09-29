الرابطة 1 – الجولة الثامنة ... تعيين حكام مقابلات الأربعاء
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى المقررة يوم الأربعاء:
* في المرسى (15:30)
مستقبل المرسى – الترجي الرياضي
الحكم: وليد المنصري
حكم الـVAR: مجدي بالاغة
* في سوسة (15:30)
النجم الساحلي – الملعب التونسي
الحكم: أمير العيادي
حكم الـVAR: منتصر بلعربي
* في صفاقس (15:30)
النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري
الحكم: هيثم الطرابلسي
حكم الـVAR: محرز المالكي
المباريات الثلاث ستدور في نفس التوقيت (15:30)، ضمن منافسات الجولة الثامنة للرابطة المحترفة الأولى.
