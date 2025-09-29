الرابطة 1 – الجولة الثامنة ... تعيين حكام مقابلات الأربعاء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى المقررة يوم الأربعاء:



* في المرسى (15:30)

