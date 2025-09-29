Babnet   Latest update 07:42 Tunis

الرابطة 1 – الجولة الثامنة ... تعيين حكام مقابلات الأربعاء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 20:11 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى المقررة يوم الأربعاء:

* في المرسى (15:30)

مستقبل المرسى – الترجي الرياضي

الحكم: وليد المنصري
حكم الـVAR: مجدي بالاغة

* في سوسة (15:30)
النجم الساحلي – الملعب التونسي
الحكم: أمير العيادي
حكم الـVAR: منتصر بلعربي

* في صفاقس (15:30)
النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري
الحكم: هيثم الطرابلسي
حكم الـVAR: محرز المالكي

المباريات الثلاث ستدور في نفس التوقيت (15:30)، ضمن منافسات الجولة الثامنة للرابطة المحترفة الأولى.


