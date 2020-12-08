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بيان حركة الشعب حول ما يجري داخل مجلس النواب‎

Publié le Mardi 08 Decembre 2020 - 10:04 قراءة: 1 د, 2 ث
بلاغ صحفي - في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و ترتفع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الجهات من أجل التنمية و التشغيل و المطالبة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الصحة و النقل و غيرها تلجأ كتلة ائتلاف الدواعش و التكفير في مجلس النواب إلى العنف اللفظي و المادي ضد نواب الكتلة الديمقراطية وضد المرأة التونسية ومدنية الدولة في خرق فاضح للنظام الداخلي و الدستور و كل القوانين الضامنة للحريات الفردية و الجماعية.

إن حركة الشعب و هي تتابع ما جرى و يجري:


1. تحمل رئيس مجلس النواب و حزب حركة النهضة المسؤولية كاملة عن كل ما يحدث من تحريض و عنف و تكفير و تعدي على الحريات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وفي مجلس نواب الشعب.

2. إن الحماية التي تتلقاها كتلة ائتلاف الدواعش من رئيس مجلس النواب الذي يرى فيهم شبابه هي السبب الرئيس لتماديهم في خرق كل القوانين و التعدي على الجميع

3. تؤكد أن رئيس الحكومة شريك فيما يجري بالسماح للإرهابيين و من والاهم بدعم حكومته على حساب مصالح الشعب التونسي .

4. تدعو القضاء الى التحرك و تحمل مسؤولياته في حماية الافراد و البلاد ضد العنف والإرهاب.

5. تهيب بكل القوى الديمقراطية و المنظمات الوطنية بالوقوف ضد الخطر الذي يهدد البلاد و استمرار الدولة.





عن المكتب السياسي لحركة الشعب

الأمين العام

زهير المغزاوي



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 216492

Sarih  (Tunisia)  |Mardi 08 Decembre 2020 à 11h 32m |           
الغنوشي حتى اذا كان ساند فهو ساند حزب من احزاب الشعب التونسي، موش كيفك وكيف امثالكم يا واطيين مشيتوا تساندوا في بشار البراميل المتفجرة إلٌي يقتل في شعبه الاعزل، وحاجة أخرى ياكلاب انتم وإعلام العار إلٌي يغطي عليكم ، تتهموا غدفي العفاس وغيره من الاسلاميين بالتسفير وانتم عندكم كتيبة كاملة ، كتيبة البراهمي في سوريا، هذا موش تسفير؟؟!!!!!؟؟؟؟

Afarit  (Nigeria)  |Mardi 08 Decembre 2020 à 10h 33m |           
" الكتلة الديمقراطية" متى كان هؤلاء ديمقراطيون
هؤلاء حفنة من المتععفنين والمتآمرين على تونس وعلى شعبها ووصلت بهم الخسة والدناءة أ، دعوا إلأى قطع خط الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا
يريدون أن يخنقوا تونس العاصمة وما حولها خنقا
هؤلاء ارهابيون وقتلة ومتآمرون على الشعب
وولاؤهم لبشار والفرس
https://www.youtube.com/watch?v=FrAO-RWvzk0&t=30s
وهذا ما يريده السفهاء فاقدي العرض والشرف والكرامة
https://www.youtube.com/watch?v=nHeraTffvJY&t=53s
هؤلاء يريدون أن تكون المرأة عاهرة بغي
إذا رضوا لنسائهم بذلك فهم أحرار لكن سندافع عن شرف نسائنا من الساقطين في درك العهر والبغاء والدعارة
https://ibb.co/R02KHth

هذا ما يريد الأنجاس أتباع الشيطان
https://www.youtube.com/watch?v=caVumc-kKUE
هؤلاء أعداء لدين الاسلام
هؤلاء يحاربون تعاليم الاسلام وليس ائتلاف الكرامة لأن الزنا حرمه القرآن الذي لا يؤمنون به

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 08 Decembre 2020 à 10h 27m |           
حركة الشعب التي تدعو القضاء الى التحرك لحماية الافراد والبلاد ضد العنف والإرهاب تنسى او تتناسى تجنيدها الشباب التونسي للقتال مع السفاح بشار



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