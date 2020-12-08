بيان حركة الشعب حول ما يجري داخل مجلس النواب‎

بلاغ صحفي -

في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و ترتفع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الجهات من أجل التنمية و التشغيل و المطالبة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الصحة و النقل و غيرها تلجأ كتلة ائتلاف الدواعش و التكفير في مجلس النواب إلى العنف اللفظي و المادي ضد نواب الكتلة الديمقراطية وضد المرأة التونسية ومدنية الدولة في خرق فاضح للنظام الداخلي و الدستور و كل القوانين الضامنة للحريات الفردية و الجماعية.1. تحمل رئيس مجلس النواب و حزب حركة النهضة المسؤولية كاملة عن كل ما يحدث من تحريض و عنف و تكفير و تعدي على الحريات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وفي مجلس نواب الشعب.2. إن الحماية التي تتلقاها كتلة ائتلاف الدواعش من رئيس مجلس النواب الذي يرى فيهم شبابه هي السبب الرئيس لتماديهم في خرق كل القوانين و التعدي على الجميع3. تؤكد أن رئيس الحكومة شريك فيما يجري بالسماح للإرهابيين و من والاهم بدعم حكومته على حساب مصالح الشعب التونسي .4. تدعو القضاء الى التحرك و تحمل مسؤولياته في حماية الافراد و البلاد ضد العنف والإرهاب.5. تهيب بكل القوى الديمقراطية و المنظمات الوطنية بالوقوف ضد الخطر الذي يهدد البلاد و استمرار الدولة.عن المكتب السياسي لحركة الشعبالأمين العامزهير المغزاوي