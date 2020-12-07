رئيس الجمهورية يستقبل النائب العام لدولة قطر

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 07 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام لدولة قطر، رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد.ومثل اللقاء فرصة للتطرق إلى المستوى المتميز لعلاقات الاخوة والتعاون بين تونس ودولة قطر، وتأكيد الحرص المشترك على مزيد تدعيمها.وتم التطرق بالخصوص إلى احتضان تونس النسخة الخامسة لجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي ينظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد برعاية منظمة الأمم المتحدة، وبمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي يتزامن انعقادها مع مشاركة بلادنا المجموعة الدولية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق للتاسع من ديسمبر كل سنة.وأكد رئيس الجمهورية على أنه آن الأوان للإنسانية جمعاء أن تتقاسم مهمة مقاومة الفساد وتحقيق العدالة. وشدد على أنه لا تنمية مستدامة ما دام هناك فساد ينخر الدول ويضرب الشعوب في أسسها وقيمها. وأضاف أن تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية يقوم على رفض المساومة على القضايا العادلة.ومن جانبه، أفاد علي بن فطيس المري أن تونس هي أول بلد عربي يحتضن هذه الجائزة، وأن اختيار بلادنا نابع من قناعة راسخة بتمسك رئيس الجمهورية بقيم العدالة والنزاهة ومحاربة الفساد. وتقدم بالشكر إلى تونس على ما قدمته من دعم لإنجاح هذا الحدث، مشددا على ما تتقاسمه تونس وقطر من رؤى وتصورات لتعزيز الشفافية والحوكمة ومقاومة الفساد.