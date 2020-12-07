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ليلة رعب في الملاسين معركة باستعمال الأسلحة البيضاء والرشق بالحجارة وايقافات بالجملة

Publié le Lundi 07 Decembre 2020 - 10:50 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - عاشت ليلة أمس منطقة الملاسين على وقع ليلة رعب أثر نشوب معركة بين مجموعة من الشبان استعملوا فيها الأسلحة البيضاء والرشق بالحجارة مما تسبب في الحاق اضرار بممتلكات المواطنين الذين استنجدوا بالامن ،وعلى الفور توجه اعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي وباقي النسيج الامني الى هناك أين تمكنوا من السيطرة على الوضع وايقاف 9 انفار وحجز اسلحة بيضاء بحوزتهم في شكل سيوف وسكاكين وهراوات .

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض.

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