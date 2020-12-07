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محمد العفاس عندما قلت أن الأمهات العازبات اما عاهرات او مغتصبات ما كمّلتش أنّ من لا يرى ذلك فهو ديوث

Publié le Lundi 07 Decembre 2020 - 09:40 قراءة: 0 د, 26 ث
استغرب الأحد 6 ديسمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس تواصل الحملة ضده على خلفية تصريحاته بخصوص الأمهات العازبات.
وفي مداخلته خلال الجلسة العامة قال العفاس " لم أفهم أن الأمهات العازبات ولا وحْدة فيهم تكلمت في المقابل بعض الذكور في المجلس لم يصمتوا".

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وأضاف العفاس "لا أحد من هؤلاء يمكنهم اسكاتي أو اسكات أي شريف وعندما قلت أن الأمهات العازبات اما عاهرات او مغتصبات ما كمّلتش أنّ من لا يرى ذلك فهو ديوث".

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