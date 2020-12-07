محمد العفاس عندما قلت أن الأمهات العازبات اما عاهرات او مغتصبات ما كمّلتش أنّ من لا يرى ذلك فهو ديوث

استغرب الأحد 6 ديسمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس تواصل الحملة ضده على خلفية تصريحاته بخصوص الأمهات العازبات.
وفي مداخلته خلال الجلسة العامة قال العفاس " لم أفهم أن الأمهات العازبات ولا وحْدة فيهم تكلمت في المقابل بعض الذكور في المجلس لم يصمتوا".
رابط الفيديو
وأضاف العفاس "لا أحد من هؤلاء يمكنهم اسكاتي أو اسكات أي شريف وعندما قلت أن الأمهات العازبات اما عاهرات او مغتصبات ما كمّلتش أنّ من لا يرى ذلك فهو ديوث".
وفي مداخلته خلال الجلسة العامة قال العفاس " لم أفهم أن الأمهات العازبات ولا وحْدة فيهم تكلمت في المقابل بعض الذكور في المجلس لم يصمتوا".
رابط الفيديو
وأضاف العفاس "لا أحد من هؤلاء يمكنهم اسكاتي أو اسكات أي شريف وعندما قلت أن الأمهات العازبات اما عاهرات او مغتصبات ما كمّلتش أنّ من لا يرى ذلك فهو ديوث".
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