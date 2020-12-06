رئاسة الحكومة: مواصلة حظر الجولان الى غاية 30 ديسمبر 2020 مع التخفيف في باقي الاجراءات

باب نات -

تعلم رئاسة الحكومة في بلاغ نشرته مساء الأحد , انه على اثر الاطلاع على رأي اللجنة العلمية وموقف وزارة الصحة بخصوص الاجراءات المزمع اتخاذها لمجابهة وباء كوفيد 19 فانه تم مبدئيا مواصلة حظر الجولان الى غاية 30 ديسمبر 2020 مع التخفيف في باقي الاجراءات.ويبقى التمديد في مدة هذه الإجراءات من عدمه خاضعا لتطور الوضع الوبائي.كما تؤكد رئاسة الحكومة في نفس البلاغ على ان منطلقها في هذا هو الموازنة بين ضمان صحة التونسيين التي تبقى الأولوية المطلقة ومراعاة لظروف العديد من القطاعات المهنية الاكثر تضررا من هذه الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية.وتذكر رئاسة الحكومة بضرورة التقيد المطلق بهذه الاجراءات واحترام مختلف البروتوكولات الخصوصية التي تم وضعها قصد السماح بتواصل بعض الانشطة الحيوية.يذكر أن اله يئة الوطينة لمجابهة كورونا،اتخذت جملة من الإجراءات للفترة من 7 إلى 30 ديسمبر 2020، شملت تمديد تطبيق حظر الجولان وأقرت الهيئة إثر اجتماعها وعقب عدد من جلسات العمل مع ممثلي الوزارت والقطاعات تمديد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي إلى الساعة السابعة مساء مع رفع الكراسي على الساعة الرابعة بعد الظهر مع مواصلة منع استعمال الشيشة في جميع الفضاءات المفتوحة للعموم .واشترطت، الاقتصارعلى ثلاثين شخصا بالنسبة للحفلات الخاصة، وكذلك بالنسبة لمواكب الدفن مع الابقاء على إجبارية ارتداء الكمامة بجميع الفضاءات.ودعت إلى الالتزام بمواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية التي تشمل تطبيق التباعد الجسدي والتهوئة وغسل الأيادي، داعية، الولاة إلى ضرورة الحرص على تنفيذ ومراقبة هذه الإجراءات على المستوى الجهوي والمحلي.وأكدت، أنه سيتم مراعاة الحالات الاستثائية من قبل لجنة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة بالنسبة للوافدين إلى تونس بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالرحلات غير المنتظمة والإقامة القصيرة التي لا تتجاوز الخمسة أيام مع إجبارية الاستظهار بتحليل سلبي RT PCR لا يتعدى 72 ساعة.وجددت الدعوة إلى جميع القطاعات إلى تطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة المصادق عليها ومراقبة تنفيذها، مذكرة بوجوب انطلاق العمل بتطبيق جميع البروتوكولات الصحية الخاصة المُحينة مباشرة إثر المصادقة عليها.