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محمد العفاس ردا على محاولات معاقبته: " فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هذه الحياة الدنيا"

Publié le Dimanche 06 Decembre 2020 - 12:42 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - " قال النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس انه لن يعتذر قيد انملة عن مواقفه بخصوص الامهات العازيات وذلك ردا على دعوات معاقبته وفق النظام الداخلي".

واكد العفاس انه لم يتحدث عن التونسيات الحرائر وانما عن بعض المتاجرات بقضايا المراة.


واضاف محمد العفاس في مداخلته في البرلمان " اشعر بمدى الغضب والصدمة لدى المنظمات النسوية متابعا " صرفت اموال لكنها في النهاية سقطت امام صرح القران الكريم".
وردد محمد العفاس قوله تعالى " فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ الحياة الدنيا".


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 216385

Sarramba  (Europe)  |Dimanche 06 Decembre 2020 à 14h 22m |           
أخي الفاضل محمد العفّاس "أهجِرهُمْ هجرًا جميلاَ" و العاقبة للمتقين

Bejaoui  (Germany)  |Dimanche 06 Decembre 2020 à 13h 33m |           
Un Grand Baravoooooooo pour ce Monsieur.



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