محمد العفاس ردا على محاولات معاقبته: " فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هذه الحياة الدنيا"

باب نات - " قال النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس انه لن يعتذر قيد انملة عن مواقفه بخصوص الامهات العازيات وذلك ردا على دعوات معاقبته وفق النظام الداخلي".
واكد العفاس انه لم يتحدث عن التونسيات الحرائر وانما عن بعض المتاجرات بقضايا المراة.
واضاف محمد العفاس في مداخلته في البرلمان " اشعر بمدى الغضب والصدمة لدى المنظمات النسوية متابعا " صرفت اموال لكنها في النهاية سقطت امام صرح القران الكريم".
وردد محمد العفاس قوله تعالى " فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ الحياة الدنيا".
واكد العفاس انه لم يتحدث عن التونسيات الحرائر وانما عن بعض المتاجرات بقضايا المراة.
واضاف محمد العفاس في مداخلته في البرلمان " اشعر بمدى الغضب والصدمة لدى المنظمات النسوية متابعا " صرفت اموال لكنها في النهاية سقطت امام صرح القران الكريم".
وردد محمد العفاس قوله تعالى " فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ الحياة الدنيا".
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