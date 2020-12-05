في البرلمان، عبير موسي تسخر من زياد الهاشمي وتطلب منه ان يغنّي والهاشمي يردّ...زغرط تو نغنّيلك

باب نات -

نشرت السبت 5 ديسمبر، فيديو مباشر من مكتب مجلس النواب على هامش انعقاد مكتب المجلس للتداول في طلب تقدّم به حزبها لإدانة تصريحات محمد العفاس حول المتاجرين بقضايا المرأة.وظهرت عبير موسي في مناوشات مع قيادات ائتلاف الكرامة من بينهم زياد الهاشمي وخاطبته ساخرة بالقول "غنّي غناية موك حافظ عادة انت" في اشارة الي أنه سبق أن كان يعزف ويغني في احد الفرق الموسيقية.فرد الهاشمي ساخرا من عبير قائلا " زغرط والله تو نغنيلك، قسما بالله تزغرط تو نغني" وتابع قائلا " بربي عاودلنا الله واحد وبن علي ما كيفو حد".