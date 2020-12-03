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في الكرم ..تفكيك شبكة مخدرات كانت تنتصب امام المؤسسات التربوية

Publié le Jeudi 03 Decembre 2020 - 11:25 قراءة: 0 د, 36 ث
تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج ليلة امس من القبض على عصابة اجرامية اختصت ترويج المخدرات امام المؤسسات التربوية بجهة الكرم .


منطلق القضية كان على إثر توفر معلومات لدى إطارات و أعوان فرقة شرطة عدلية قرطاج مفادها تعمد مجموعة من المنحرفين ترويج المخدرات بجهة الكرم الغربي وامام المؤسسات التربوية وعلى الفور انطلقت الابحاث والتحريات الأمنية من قبل اعوان الامن و تم نصب كمين محكم لهم أمكن من خلاله الإيقاع ب 3 أنفار و حجز كمية من المخدرات اعترفوا أنهم كانوا بصدد ترويجها مقابل مبالغ مالية متفاوتة.


هذا وتم حجز مبلغ مالي متأتي من عائدات ترويج المخدرات.
و بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم ومواصلة الأبحاث معهم من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.

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