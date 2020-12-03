في الكرم ..تفكيك شبكة مخدرات كانت تنتصب امام المؤسسات التربوية

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج ليلة امس من القبض على عصابة اجرامية اختصت ترويج المخدرات امام المؤسسات التربوية بجهة الكرم .منطلق القضية كان على إثر توفر معلومات لدى إطارات و أعوان فرقة شرطة عدلية قرطاج مفادها تعمد مجموعة من المنحرفين ترويج المخدرات بجهة الكرم الغربي وامام المؤسسات التربوية وعلى الفور انطلقت الابحاث والتحريات الأمنية من قبل اعوان الامن و تم نصب كمين محكم لهم أمكن من خلاله الإيقاع ب 3 أنفار و حجز كمية من المخدرات اعترفوا أنهم كانوا بصدد ترويجها مقابل مبالغ مالية متفاوتة.هذا وتم حجز مبلغ مالي متأتي من عائدات ترويج المخدرات.و بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم ومواصلة الأبحاث معهم من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.