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الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد محور لقاء رئيس الجمهورية بالمشيشي

Publié le Mercredi 02 Decembre 2020 - 17:44 قراءة: 0 د, 19 ث
باب نات - مثل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد أهم محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر الأربعاء 02 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج.

وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على وحدة الدولة واستمراريتها، ووجوب ضمان تواصل سير المرافق الحيوية، معربا عن الحرص على مواجهة المجرمين الذين يحاولون تفكيك الدولة والمس من حقوق المواطنين وضروريات عيشهم.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216183

Portugal  (Portugal)  |Mercredi 02 Decembre 2020 à 18h 16m |           
محور لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة
وليس رئيس الجمهورية بالمشيشي!
لكل مقام مقال
والا فقل لقاء سعيد بالمشيشي



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