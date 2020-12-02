الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد محور لقاء رئيس الجمهورية بالمشيشي

باب نات -

مثل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد أهم محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر الأربعاء 02 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج.وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على وحدة الدولة واستمراريتها، ووجوب ضمان تواصل سير المرافق الحيوية، معربا عن الحرص على مواجهة المجرمين الذين يحاولون تفكيك الدولة والمس من حقوق المواطنين وضروريات عيشهم.