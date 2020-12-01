العلوي ساخرا من سالم الأبيض: "آش بش يفهّم عيشة" وعيشه دكتورة تقدّس الرئيس واتحاد الشغل وتعتبره ربّا

باب نات -

نشر الثلاثاء 1 ديسمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي تدوينة ساخرة من زميله في البرلمان عن حركة الشعب سالم الأبيض الذي رفض انتقادات العلوي لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولاتحاد الشغل.واقتبس العلوي تدوينته من "النّكتة" المعروفة "آش بش يفهّم عيشة" وقال " ومرّة أخرى، في نفس سياق : "آش باش يفهّم عيشه"، وعيشه المرّة هذي دكتورة ومختصّة في علم الاجتماع!".واعتبر العلوي أن الدكتورة عيشة لا تفهم الفرق بين النّقد والسبّ والتّهجّم، ولا تعرف ما معنى أن تكون حرّا، وهي تقدّس رئيس الجمهورية واتحاد الشغل.وأشار العلوي إلى أن نفس المنطق الذي جعل الدكتورة عيشة تقدّس الرئيس جعلها أيضا تقدّس اتحاد الشغل وتعتبره ربّا.تجدر الاشارة إلى أن سالم الأبيض انتقد العلوي بسبب تغيّر موقفه من الرئيس قيس سعيد وذكّره بأنه اثر المناظرة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وصف قيس سعيد بالجبل ونبيل القروي بالفأر.كما أن سالم الأبيض رفض انتقادات نواب ائتلاف الكرامة لاتحاد الشغل ودعا الى تجريم انتقاد الاتحاد واصفا منتقديه بالجهلة.