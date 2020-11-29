عبير تهاجم الغرياني: كان زغْرطنا والاّ قلْنا الله وأحد راو بإذن منك لكنك اليوم خنت بن علي وأصبحت مستشارا للغنوشي وسنقاضيك‎

باب نات -

جددت الأحد 29 نوفمبر، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رفضها تعيين رئيس البرلمان راشد الغنوشي لآخر أمين عام للتجمع محمد الغرياني كمستشار له.وفي مداخلتها خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية 2021، اعتبرت عبير موسي قَبول الغرياني بأن يكون مستشارا للغنوشي خيانة لبن علي وقالت "لحم أكتافك من خير بن علي وتو وليت مستشار للغنوشي، هذه خيانة".واستنكرت عبير صمت من وصفتهم ثوار المجلس أمام تعيين الغنوشي للغرياني وخاطبتهم قائلة "موكم تسئلو عالتجمع وتمويلاتو هاو جاكم أمين عام التجمع بيدو بش يكشفلكم كل شي".وتابعت قائلة "الي عندو سؤال عالتجمع ما عادش يتوجهلي ليا يمشي للغرياني يجاوبو خاطر كان زغرطنا والا قلنا الله وأحد راو باذن من الغرياني وكان أحنا قوادة، الغرياني رئيس القوادة وكان أحنا عملاء، الغرياني زعيم العملاء".وأعلنت عبير بانها سترفع قضية لرفض تعيين الغرياني وأن كتلتها سترفع في وجهه شعار ديقاج.