   Om Kalthoum - أنساك  

العلوي: سالم الأبيض هو "تبيني" برتبة أستاذ جامعي

Publié le Dimanche 29 Novembre 2020 - 17:38 قراءة: 0 د, 50 ث
باب نات -
العلوي لسالم الأبيض: مرافعتك للدفاع عن اتحاد الطبوبي سخيفة

ووصفك لمنتقدي الاتحاد بالجهلة هو منتهى الجهل والجهالة



انتقد الأحد 29 نوفمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي دعوة النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض الي تجريم انتقاد اتحاد الشعب.

وقال العلوي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك " سالم الأبيض هو "تبيني" برتبة أستاذ جامعي، الخور الّذي ورد في دفاعه الهستيريّ الأعمى على اتّحاد الطبوبي، ودعوته إلى تجريم انتقاده، ووصفه لكلّ من يخالفه في ذلك بالجهل هو منتهى الجهل والجهالة في آن واحد!".
وتابع العلوي قائلا "كلّ مرافعته السّخيفة تعلّقت بتاريخ الاتّحاد، ونحن ليس لدينا مشكلة مع تاريخه ولا مع الشهيد حشّاد، مشكلتنا مع الجراد الذي غزا الاتحاد ومع التوحش النقابي الذي لا يقلّ بشاعة عن "إدارة التوحش"، التي استشهد بها سالم الأبيض في وصف الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة، وهذا منتهى الجهالة والتوحّش!".

واعتبر العلوي أن سالم الأبيض لديه مشكلة أخلاقية مع اللياقة والتواضع العلمي ويجسّد كلّ أمراض الجامعة التّونسية،" التي نجد أنّ أوّل ذكر لها في الترتيب العالمي هو 614" حسب تعبيره.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 215960

Ridha_E  (France)  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 18h 46m |           
عندما تتفوّه و تحلّ جلغتك وتقول بأن سالم الأبيض لديه مشكلة أخلاقية مع اللياقة والتواضع العلمي كلّ يجيبك بأنك وجماعة كتلتك من أكثر عديمي الأخلاق و اللياقة
كما نقول لكم إنّ خللكم و أمراضكم النّرجسيّة و العقليّة أنهكتنا و عيّفتنا من السّياسة والسّياسيّين فأصبحنا نلعن السّياسة والسّياسيّين و الإخوان الإسلاموّين المجانين و المتطرّفين و إئتلافكم أجمعين.
حسبنا الله فيكل يا منافقين و يا عديمي الوطنيّة

BenMoussa  ()  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 18h 05m |           
الاصح هو ان سالم الأبيض أستاذا جامعيا
بمستوى فكر وضحالة "تبيني"



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