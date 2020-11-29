العلوي: سالم الأبيض هو "تبيني" برتبة أستاذ جامعي

باب نات -

العلوي لسالم الأبيض: مرافعتك للدفاع عن اتحاد الطبوبي سخيفة



ووصفك لمنتقدي الاتحاد بالجهلة هو منتهى الجهل والجهالة

انتقد الأحد 29 نوفمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي دعوة النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض الي تجريم انتقاد اتحاد الشعب.وقال العلوي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك " سالم الأبيض هو "تبيني" برتبة أستاذ جامعي، الخور الّذي ورد في دفاعه الهستيريّ الأعمى على اتّحاد الطبوبي، ودعوته إلى تجريم انتقاده، ووصفه لكلّ من يخالفه في ذلك بالجهل هو منتهى الجهل والجهالة في آن واحد!".وتابع العلوي قائلا "كلّ مرافعته السّخيفة تعلّقت بتاريخ الاتّحاد، ونحن ليس لدينا مشكلة مع تاريخه ولا مع الشهيد حشّاد، مشكلتنا مع الجراد الذي غزا الاتحاد ومع التوحش النقابي الذي لا يقلّ بشاعة عن "إدارة التوحش"، التي استشهد بها سالم الأبيض في وصف الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة، وهذا منتهى الجهالة والتوحّش!".واعتبر العلوي أن سالم الأبيض لديه مشكلة أخلاقية مع اللياقة والتواضع العلمي ويجسّد كلّ أمراض الجامعة التّونسية،" التي نجد أنّ أوّل ذكر لها في الترتيب العالمي هو 614" حسب تعبيره.