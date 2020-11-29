سالم الأبيض يطالب بمنع التهجّم على اتحاد الشغل ويصف منتقدي المنظمة الشغيلة بالجهلة

باب نات - دعا السبت 28 نوفمبر، النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض الي منع التهجم على الاتحاد العام التونسي للشغل.
وخلال مداخلته في الجلسة العامة، وصف سالم الأبيض النواب الذين انتقدوا اتحاد الشغل بالجهلة مشددا على أن الاتحاد مدرسة وعلم يدرّس وأن من يتحدث عن التحاد يجب أن يكون لديه مكانة تخوّل له ذلك.
ويأتي حديث سالم الأبيض على الاتحاد تعقيبا على ما جاء في مداخلات بعض نواب ائتلاف الكرامة.
يذكر أن النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وخلال مداخلته في الجلسة حمّل جزء من مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد للنقابات .
وشدد مخلوف على أن جشع النقابات هو سبب افلاس عديد المؤسسات الوطنية مشيرا الي أن كل مؤسسة وطنية تعاني الافلاس يكون فيها نقابات تفكر بعقلية رزق البيليك وفق تعبيره.
من جانبه نبه النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي الي ان الانتدابات والتعيينات والترقيات وغيرها أصبحت في عديد المؤسسات وفي جانب كبير منها حكرا على أبناء النقابيين.
وخلال مداخلته في الجلسة العامة، وصف سالم الأبيض النواب الذين انتقدوا اتحاد الشغل بالجهلة مشددا على أن الاتحاد مدرسة وعلم يدرّس وأن من يتحدث عن التحاد يجب أن يكون لديه مكانة تخوّل له ذلك.
ويأتي حديث سالم الأبيض على الاتحاد تعقيبا على ما جاء في مداخلات بعض نواب ائتلاف الكرامة.
يذكر أن النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وخلال مداخلته في الجلسة حمّل جزء من مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد للنقابات .
وشدد مخلوف على أن جشع النقابات هو سبب افلاس عديد المؤسسات الوطنية مشيرا الي أن كل مؤسسة وطنية تعاني الافلاس يكون فيها نقابات تفكر بعقلية رزق البيليك وفق تعبيره.
من جانبه نبه النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي الي ان الانتدابات والتعيينات والترقيات وغيرها أصبحت في عديد المؤسسات وفي جانب كبير منها حكرا على أبناء النقابيين.
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