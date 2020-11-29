   Om Kalthoum - للصبر حدود  

سالم الأبيض يطالب بمنع التهجّم على اتحاد الشغل ويصف منتقدي المنظمة الشغيلة بالجهلة

Publié le Dimanche 29 Novembre 2020 - 10:12 قراءة: 0 د, 49 ث
باب نات - دعا السبت 28 نوفمبر، النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض الي منع التهجم على الاتحاد العام التونسي للشغل.

وخلال مداخلته في الجلسة العامة، وصف سالم الأبيض النواب الذين انتقدوا اتحاد الشغل بالجهلة مشددا على أن الاتحاد مدرسة وعلم يدرّس وأن من يتحدث عن التحاد يجب أن يكون لديه مكانة تخوّل له ذلك.


ويأتي حديث سالم الأبيض على الاتحاد تعقيبا على ما جاء في مداخلات بعض نواب ائتلاف الكرامة.

يذكر أن النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وخلال مداخلته في الجلسة حمّل جزء من مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد للنقابات .

وشدد مخلوف على أن جشع النقابات هو سبب افلاس عديد المؤسسات الوطنية مشيرا الي أن كل مؤسسة وطنية تعاني الافلاس يكون فيها نقابات تفكر بعقلية رزق البيليك وفق تعبيره.

من جانبه نبه النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي الي ان الانتدابات والتعيينات والترقيات وغيرها أصبحت في عديد المؤسسات وفي جانب كبير منها حكرا على أبناء النقابيين.




Commentaires


9 de 9 commentaires pour l'article 215937

Karimyousef  (France)  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 12h 17m |           
على البرلمان ان يصادق على قانون يقدس الاتحاد و ان يفرض الحج سنويا الى مقره على من استطاع إليه سبيلا. الانظمةالقومجية لا تعرف أصلاً بالاحزاب و النقابات

Cartaginois2011  (Nigeria)  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 11h 59m |           
يمكنه ان يحاول ان يمنع ذلك في منزله ان استطاع

BenMoussa  ()  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 11h 54m |           
Amor2
هذا القومجي السفيه يريد أن يصنع من الإتحاد بقرة مقدسة عند الهندوس لا يجوز ذبحها أو ذكر حتى إسمها والتبارك بروثها!!!! كما تبارك هو بروث سيده صاحب البراميل المتفجرة!!!!
من منكم لا يتذكر صورة الإذلال والإنحناء لحسين العباسي لسيده المقبور؟؟؟؟

BenMoussa  ()  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 11h 52m |           
إنه الكذب والنفاق والعبودية
او الخساسة في اجلى مظاهرها
ومن لم يرم صعود الجبال ـ يعش ابد الدهر بين الحفر

Amor2  (Switzerland)  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 11h 42m |           
هذا القومجي السفيه يريد أن يصنع من الإتحاد بقرة مقدسة عند الهندوس لا يجوز ذبحها أو ذكر حتى إسمها والتبارك بروثها!!!! كما تبارك هو بروث سيده صاحب البراميل المتفجرة!!!!
من منكم لا يتذكر صورة الإذلال والإنحناء لحسين العباسي لسيده المقبور؟؟؟؟

Karimyousef  (France)  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 11h 31m |           
هي حتى المقدسات يمكن نقدها فما بالك بالاتحاد..الجميع يعلم أن الاتحاد خرب البلاد عن طريق الاضرابات.الاتحاد متذبذب لقد ساند الزبيدي و القروي في نفس الوقت. أما عن الفساد و الاستمرار حدث ولا حرج

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 11h 06m |           
صحيح أن اتحاد الشغل مدرسة تعلمك كيف تصبح باندي وتجيد استخدام الهراوات

Karimyousef  (France)  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 11h 04m |           
الفساد منتشر في كل مكان، و الاتحاد جزء من الفساد .عجيب أمر هذا الفرد الذي كان يحاضر تحت قبة التجمع ان يرع الى عدم نقد الاتحاد . ، انها مأسي هذا البلد.

Incuore  (Tunisia)  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 10h 18m |           
جمع بين الجهل و الكذب و النفاق



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