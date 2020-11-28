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مخلوف: النقابات هي سبب إفلاس المؤسسات الوطنية

Publié le Samedi 28 Novembre 2020 - 16:35 قراءة: 0 د, 26 ث
قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، في الجلسة العامة اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، أنّ حزبه يتعرض إلى مقاطعة متعددة الأشكال.

وأشار مخلوف إلى أنّ ناخبي ائتلاف اكرامة محرومون من حقهم في المعلومة، مضيفا أنّ "المؤسسات الإعلامية ضربت عرض الحائط كل أخلاقيات المهنة"، وفق قوله.



وشدّد النائب على أنّ "النقابات هي سبب إفلاس المؤسسات الوطنية، مبيّنا أنّ هناك قطاعات نالت زيادات خرافية".


كما دعا أنصار ائتلاف الكرامة إلى عدم المشاركة في الاحتجاجات التي يقودها اتحاد الشغل والتشهير بهم، حسب تصريحه.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215903

MedTunisie  (Tunisia)  |Samedi 28 Novembre 2020 à 17h 26m |           
الاتحاد هو الخنجر الذي غرس في ظهر تونس الثورة منذ 23 جانفي 2011 وهو تاريخ اول اضراب مفتوح في تاريخ هذه المنظمة المنحرفة



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