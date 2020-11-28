مخلوف: النقابات هي سبب إفلاس المؤسسات الوطنية

قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، في الجلسة العامة اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، أنّ حزبه يتعرض إلى مقاطعة متعددة الأشكال.وأشار مخلوف إلى أنّ ناخبي ائتلاف اكرامة محرومون من حقهم في المعلومة، مضيفا أنّ "المؤسسات الإعلامية ضربت عرض الحائط كل أخلاقيات المهنة"، وفق قوله.وشدّد النائب على أنّ "النقابات هي سبب إفلاس المؤسسات الوطنية، مبيّنا أنّ هناك قطاعات نالت زيادات خرافية".كما دعا أنصار ائتلاف الكرامة إلى عدم المشاركة في الاحتجاجات التي يقودها اتحاد الشغل والتشهير بهم، حسب تصريحه.