توزر: اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تقرر استئناف نشاط الأسواق الأسبوعية للحد من الانتصاب الفوضوي

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بتوزر المنعقدة يوم أمس الخميس، استئناف نشاط الأسواق الأسبوعية في كامل الولاية بداية من يوم الاحد 29 نوفمبر الجاري، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة ووالي الجهة محمد أيمن البجاوي (وات).وأوضح البجاوي أن القرار يهدف الى الحد من الانتصاب الفوضوي في مدن الولاية وخاصة بمدينة توزر، حيث لوحظ تنامي الظاهرة خلال الفترة الاخيرة وفي كامل أيام الأسبوع، مشيرا الى أن القرار استند الى تقرير للإدارة الجهوية للصحة الذي بين استقرار الوضع الوبائي بعدم تسجيل زيادة كبيرة في عدد الإصابات، حيث حافظت الجهة طيلة الأسابيع الأخيرة على نفس معدل الإصابات.كما اشار الى العدد الكبير لحالات الشفاء المسجلة مؤخرا، مشددا على انه سيتم الحرص على تطبيق البرتوكول الصحي في الأسواق الأسبوعية والتنسيق مع رؤساء البلديات في ذلك مع إعطاء الأولوية في الانتصاب للتجار أصيلي الجهة.ومن المنتظر أن يتم البت في شأن عودة نشاط الحمامات العمومية في جلسة اللجنة المقرر عقدها يوم 6 ديسمبر مع مواصلة تنفيذ حملات تحسيس حول إجراءات الوقاية وخاصة حمل الكمامة.وبين والي توزر أنه في إطار دعم المجلس الجهوي للولاية للقطاع الصحي تم اقتناء 03 أسرة إنعاش سيتم تركيزها حالما يقوم المزود بتوفير أجهزة التنفس.