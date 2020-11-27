هيكل المكي يعتبر أن الدولة أمام خطر داهم ويدعو الرئيس قيس سعيد الي تفعيل الفصل 80 من الدستور

باب نات -

قال الجمعة 27 نوفمبر، النائب عن حركة الشعب هيكل المكي إن الدولة اليوم أمام خطر داهم نتيجة عجز الحكومة على تسيير الشأن العام وتحكّم بعض القوي السياسية والأشخاص فيها.واعتبر هيكل المكي أن الحكومة هي سبب ضعف الدولة وتقهقرها يوما بعد يوم متّهما رئيس الحكومة هشام المشيشي بأنه هو من حرّض الناس على الفوضى وقطع الطريق وايقاف مواقع الانتاج بعقلية مناطقيّة وبطريقة تهدّد وحدة الدولة حسب تقديره.وجدّد هيكل المكي تأكيده على أن هذا الوضع يجعل الدولة أمام خطر داهم يستوجب تدخّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد داعيا الرئيس إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور.يذكر أن الفصل 80 من الدستور ينص على أنه " لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.