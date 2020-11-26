المنصف المرزوقي ينعى الصادق المهدي

باب نات -

"شاءت الأقدار أن يرحل عنا في ظرف وجيز حاكم عربي آخر تسلم السلطة ديمقراطيا وأطاح به انقلاب عسكري.

رحم الله صادق المهدي رئيس الوزراء السودان سابقا ورزق أهله وأحبابه جميل الصبر والسلوان.

سأذكر دوما المناضل السياسي وأيضا المفكر والأديب الذي أهدى إلي ''وجبات'' روحية فكرية عبر كتبه التي قرأتها كلها منفعة ومتعة.

كل التعازي للشعب السوداني وكل التعاطف معه في ما يمر به من محن وشكرا لأنه أعطى للأمة خيرة أدبائها وشعرائها وسياسيين مثل الصادق المهدي .

ولا بدّ لليل أن ينجلي"

نعى رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي في تدوينة عبر صفحته الرسمية اليوم الخميس 26 نوفمبر زعيم حزب الأمة القومي السوداني، رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي بعد وفاته بكورونا في الامارات.وجاء إعلان نبأ وفاة المهدي بعد ساعات من تكذيب حزب الأمة السوداني لتقارير تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لرئيسه المصاب بكورونا منذ شهر.وأعلن الحزب مطلع الشهر الجاري نقل زعيمه الصادق المهدي إلى الإمارات لتلقي العلاج، عقب الكشف عن إصابته بفيروس كورونا، على الرغم من تفضيله شخصيا الاستمرار في المداواة بمستشفى علياء الوطني، بالسودانوأشار بيان للحزب يوم 21 أكتوبر إلى أن زعيمه أصيب بكورونا، وقال: "أصيب الإمام بالشعور بالإعياء، وأجري له فحص (كوفيد – 19)، وللأسف اتضح صباح اليوم أن النتيجة إيجابية".والصادق المهدي هو سياسي ومفكر سوداني، ولد في ديسمبر عام 1935 في مدينة أم درمان، كبرى مدن العاصمة الخرطوم، وحصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد عام 1957