ياسين العياري يدعو نقيبة القضاة الي عدم نشر المغالطات ويشبهها بالأمني المعزول عصام الدردوري

باب نات -

نشر السبت 21 نوفمبر، النائب ياسين العياري تدوينة مطولة وجه من خلالها انتقادات لاذعة لنقيبة القضاة أميرة العمري على خلفية تصريحاتها الأخيرة حول عدم وجود مستشفى للقضاة مثل المستشفى العسكري وعدم تطبيق مطالب لرفع الحصانة عن 14 نائب.وشبه العياري نقيبة القضاة بالأمني المعزول عصام الدردوري مشيرا الي ان وجه الشبه بينهما هو تقديم معطيات مغلوطة وعدم التثبت في المعلومات التي يتم تقديمها.وقال العياري مخاطبا نقيبة القضاة "سيدتي الكريمة، إنك رئيسة نقابة لا يمنع أنك قاضية أولا، و للقاضي وقار و هيبة، فكيف تتكلمين كعصام الدردوري! ".وبخصوص المستشفيات للقضاة قال العياري لنقيبة القضاة "عمرك سمعت بقاضي تكلم عليه لغم؟ صارله حادث في باراشوت؟ صارله حادث في الرماية؟ عينيه كلاهم رمل الصحراء؟ طرش من التدريب المدفعي بالذخيرة الحية و إلا طاح في الجبل؟ نحكيلك حكاية الجندي الي قاموا الصباح يلقاوه مات بالبرد في الحراسة؟ نسميلك الي خرجو inaptes لمشاكل في الظهر و الركايب؟".وعلق قائلا "لمثل هذا و غيره، توجد في العالم أجمع، مستشفيات عسكرية و لا توجد مستشفيات قضائية!".وبخصوص تصريحاتها خول حصانة النواب قال العياري لنقيبة القضاة "في نهاية الدورة البرلمانية الفارطة، راسلت قاضي آخر، كان وزيرا للعدل، غازي الجريبي، طلبت منه قائمة في النواب الذين طلبت مختلف المحاكم رفع الحصانة عنهم والاجابة كانت صفر".وقال للنقيبة مستنتجا من اجابة وزير العدل السابق "فواحد منكم يكذب و هذا محزن! محزن جدا! علاش محزن! خاطر كلاكما قاض و فيكم واحد لا يقول الحقيقة، و بلد لا يقول فيه قاضي واحد الحقيقة هو بلد لن يثمر فيه شيء!؟".وختم تعليقه على تصريحات نقيبة القضاة بالقول "سيدتي الفاضلة، من حقك تدافع على "منظوريك"، لكن راك قاضية أولا! فعقلية عصام الدردوري، تسيء لك و لهم و لا تنفع! شوية جدية يعيشكم