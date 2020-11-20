   Najet - وسط الطريق  

سامية عبّو: عبير موسي تتجسّس وتسجّل خلسة المداولات السرية والمغلقة لمكتب مجلس النواب

Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 - 20:16 قراءة: 0 د, 44 ث
كشفت الجمعة 20 نوفمبر، النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو عن سابقة خطيرة في البرلمان تتمثل في أن رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي تقوم بتسجيل كل المداولات السرية والمغلقة لمكتب مجلس الواب.

وقالت خلال استضافتها في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك أف أم "اتضح أنها تتجسّس علينا وتسجّل فينا بالسرقة، وتحط تيليفون بالسرقة عالناس كل وتسجّل في مداولات مكتب مجلس مغلقة وسريّة".


وعلّقت قائلة "هاذي ثقافة البوليس السياسي وكتابة التقارير، وأنا نعرف تاريخها أسود، في الأمور هذيا لذلك في ندوة الرؤساء الأخيرة قلتلها الّي أنا نشك فيك تكتب في التقارير وسألتها كان تكتب فيهم للامارات" مشيرة إلى أن ذلك قد يكون سبب تهجّمها عليها مؤخرا".
وتابعت سامية عبو مستنكرة "تصوّروا وزير يخرج يصوّر في اللايف في اجتماع مجلس وزراء ويسجل في الوزراء شنوة يقولو وشنوة عملو" مشدّدة على أن ذلك أمر غير معقول.

الفيديو: الدقيقة 8.42




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 215414

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 20 Novembre 2020 à 21h 49m |           
هذه الاتهامات الخطيرة جدا،وخاصة اذا كانت مرتبطة بالخارج،والتي ترتقي الى الخيانة العظمى تستوجب اقصى العقوبات...اين الحكومة واجهزتها الاستعلاماتية؟

Daghbaji  (Nigeria)  |Vendredi 20 Novembre 2020 à 21h 04m |           



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