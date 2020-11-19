وزير الشباب والرياضة يبحث سبل التعاون والشراكة مع الجانب القطري

باب نات -

في إطار زيارة العمل التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى دولة قطر بدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رفقة وفد رفيع المستوى والتي تواصلت من 14 الى 16 نوفمبر الجاري، التقى وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري يوسف بن محمد آل عثمان فخرو كما كان له لقاء ثان بوزير الثقافة والرياضة صلاح بن غانم العلي.- الترفيع في اليد العاملة التونسية في دولة قطر بصفة كبيرة .- إعادة تفعيل المنصة الالكترونية في مجال الادماج المهني والتي ستتضمن عروضا محينة لحاجيات سوق الشغل القطرية من اليد العاملة الى جانب قاعدة بيانات حول الاختصاصات التونسية في مختلف المجالات لاسيما منها قطاعات التعليم والطبّ وتكنولوجيا المعلومات.- إعادة تفعيل اللجنة الفنية المشتركة التونسية القطرية في مجال التشغيل بداية من شهر ديسمبر المقبل.- فتح مركز للتأشيرات خلال شهر جانفي 2021 لتفادي عقود العمل الوهمية و الذي تأخر بسبب جائحة الكورونا.- تدعيم الاستثمار خاصة في المجال الرياضي من خلال بعث وتمويل المشاريع المشتركة بين البلدين حيث سيتم عرض المشاريع المقترحة من الجانب التونسي وتشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في تونس و مزيد التنسيق مع لجنة الاستثمار لتجسيد المشاريع المقترحة على أرض الواقع.- في اطار استعدادات قطر لإحتضان كأس العالم 2022 ، تم الاتفاق على ادماج الكفاءات التونسية في قطاعي التربية البدنية والتنشيط الشبابي في تنظيم هذا الحدث العالمي المرتقب مع إمكانية مواصلة التجربة في قادم المحطات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها الشقيقة قطر وذلك اعترافا بالتجربة التونسية المتميزة في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.- تناول الطرفان ايضا امكانية حصول تونس على مدرجات أحد ملاعب المونديال القطري- إمكانية تركيز فرع لمستشفى Aspetar في تونس.كما تداول الجانبين مقترح تركيز المركز الثقافي التونسي بقطر الذي يهدف الى تشجيع المبادلات الشبابية الثقافية والرياضية بين البلدين حيث رحب الجانب القطري بالمشروع وسيتم التنسيق بخصوصها لاحقا.هذا وقد اتفق وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش خلال لقاءه بالوزيرين على تفعيل الاتفاقيات المشتركة المنبثقة عن الزيارة الأخيرة