اجتماع ندوة الرؤساء بالبرلمان: تأكيد ضرورة ادخال ديناميكية جديدة لاستكمال مسار تركيز المحكمة الدستورية

باب نات -

أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 على اجتماع ندوة الرؤساء وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان القارة والخاصة ورؤساء الكتل.وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في مستهل الأشغال الأهمية الي يكتسيها هذا الاجتماع الأول لندوة الرؤساء للدورة النيابية الجديدة، تكريسا لمبدا العمل التشاركي الذي تعتمده المؤسسة البرلمانية وتكثيف التشاور حول عملها واستشراف مستقبله . وبيّن أن العمل النيابي حقّق نتائج إيجابية خلال الدورة المنقضية على مستوى اللجان والجلسات العامة بمساندة مختلف الهياكل، مؤكّدا ان النشاط البرلماني تواصل دون انقطاع رغم أزمة كورونا وتمكّن المجلس من ضمان الاستمرارية وفق التدابير الاستثنائية وباعتماد وسائل التواصل عن بعد. كما أكد رئيس المجلس الحرص على الإحاطة بظروف عمل النواب وتوفير الفضاءات وأدوات العمل اللازمة.وبين من جهة أخرى اهمية عمل المجلس على الصعيد الخارجي، مشيرا في هذا السياق الى الاستعداد لاحتضان الدورة 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتواصلت اشغال ندوة الرؤساء بالتداول حول الأولويات التشريعية وضبط رزنامة العمل التشريعي للثلاثي الأول من سنة 2021، وتم التأكيد على العمل في الفترة القادمة على مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعكس نبض الشارع وتساهم في تحسين حياة المواطن، مع استكمال مسار تركيز الهيئات الدستورية، ومنح الأولوية لتنقيح النظام الداخلي للمجلس بهدف تطوير الأداء وحوكمة الزمن البرلماني.وتناول الاجتماع المسار التشريعي للنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالمراسيم والمصادقة عليها، وتم تأكيد ضرورة إيجاد اتفاق لمعالجتها، وتقديم مقترحات منها تكوين لجنة تضم مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، ورئيس لجنة التشريع العام، مع إمكانية الاستعانة بخبراء لإعداد ورقة حول التعامل مع المراسيم .تعرض على مكتب المجلس، كما اقترح تنظيم ورشة تفكير بمشاركة الخبراء حول التعامل مع المراسيم.وتناول اجتماع ندوة الرؤساء الرزنامة السنوية لأسبوع الجهات، وتمّت التوصية بالحفاظ على دوريتها ليتمكّن النواب من القيام بعملهم في الجهات وممارسة دورهم الرقابي والاصغاء الى ناخبيهم. وتطرق الاجتماع الى مزيد تنظيم ومتابعة الأسئلة الكتابية والشفاهية من حيث الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفاهية و المواعيد المقترحة ومن خلال مشروع المنصة الالكترونية للأسئلة التي من شأنها مزيد تسهيل العمل في هذا المجال وتطويره .وتناول الاجتماع موضوع استئناف مسار تركيز المحكمة الدستورية، وتم تأكيد ضرورة ادخال ديناميكية جديدة لاستكمال هذا المسار، وتعهّد مكتب المجلس بالمسألة بالتنسيق مع رؤساء الكتل على أساس عقد جلسة انتخابية، واستكمال المصادقة على مشروع القانون ومقترح القانون المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية .وتواصلت الاشغال برئاسة السيدة سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس بالتداول في النقطة المتعلقة بتصور علاقة البرلمان بالمجتمع المدني، حيث تم تقديم عرض حول ما تم تحقيقه في هذا المجال، مع مقترحات لمزيد تعزيز هذه العلاقة عبر اليات تترجم منهج الانفتاح والشفافية الذي يتوخاه المجلس. على ان تعد مساعد الرئيس المكلفة بالعلاقة مع المواطن ومع المجتمع المدني خطة عمل تعرض على مكتب المجلس.ثم تناول اجتماع ندوة الرؤساء موضوع النشاط الخارجي وتمّ التطرق الى التظاهرات البرلمانية التي سيحتضنها مجلس نواب الشعب خلال الدورة الحالية والمتعلقة باحتضان الدورة 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واجتماع مكتب مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، كما تم من جهة أخرى تأكيد أهمية تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية .