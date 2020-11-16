علي الكعلي وسفير فرنسا، يتفقان على اجتماع فريق العمل المشترك للاستثمار قبل نهاية الشهر المقبل

باب نات -

التقى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي صباح اليوم ب André PARANT، سفير فرنسا بتونس وذلك بحضور مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية.وكانت المقابلة مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير التعاون الثنائي وبرامج العمل للفترة القادمة.وأعرب علي الكعلي في هذا الإطار، عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي يطبع علاقات التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة ما يبوأ فرنسا مرتبة الشريك الأول لتونس.كما تطرق الوزير إلى التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الوطني في ضوء الوضع الإقليمي الراهن، إضافة إلى التأثيرات السلبية لتواصل الأزمة الصحية العالمية، مستعرضا أولويات الحكومة في المدى القصير والمتوسط وأبرز الإصلاحات الجاري تنفيذها بهدف إنعاش الاقتصاد ودفع عجلة النمو.من جانبه، جدد سفير فرنسا بتونس التزام حكومة بلاده بمواصلة مرافقة تونس في مجابهة التحديات القائمة ودعمها على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.وقد تم الاتفاق بالمناسبة على أن يجتمع فريق العمل المشترك الخاص بالاستثمار قبل نهاية الشهر القادم في إطار الإعداد للمجلس الأعلى للتعاون المزمع انعقاده في شهر مارس سنة 2021، وذلك لتعميق الحوار حول المجالات والقطاعات التي يتعين التركيز عليها في برامج التعاون للقترة المقبلة.