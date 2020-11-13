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تواصل ارتفاع احتياطي تونس من العملة الصعبة ليبلغ 151 يوم توريد

Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 - 18:08 قراءة: 0 د, 15 ث
باب نات - سجل احتياطي العملة الصعبة في تونس ارتفاعًا، بتاريخ 13 نوفمبر 2020، ليبلغ 151 يوم توريد، وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الرسمي.




وقد بلغت الموجودات الصافية من العملة الصعبة، حسب ذات المعطيات، 21862 مليون دينار فيما بلغت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بتاريخ 12 نوفمبر 2020، 15470 مليون دينار.


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