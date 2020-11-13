ميناء حلق الوادي: إحباط محاولة تهريب 40 صفيحة " زطلة" مخفية داخل علب معدنية

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالميناء من إحباط محاولة تهريب 40 صفيحة من مخدر القنب الهندي مخفية باحكام داخل ثمانية علب معدنية حاملة لعلامة تجارية لفواكه مختلفة كانت مغلقة تماما حيث بقيام مصالح الديوانة بمهامها لمراقبة وتفتيش المسافرين وسياراتهم القادمين من مدينة مرسيليا، تقدمت المصالح الأمنية بالميناء إلى مصالح الديوانة بتسخير لتفتيش سيارة يشتبه في احتواءها على بضاعة محجرة يقودها مسافر تونسي مقيم بالخارج ويرافقه شخص آخر.وبإخضاع السيارة المذكورة إلى التفتيش الدقيق من قبل أعوان الديوانة، تم العثور داخلها وسط أدباش المرافق على كمية المخدرات مخفية داخل العلب المعدنية.ووفق بلاغ للديوانة , تم تحرير محضر حجز في الغرض وتم بعد استشارة النيابة العمومية إحالة المشتبه بهما صحبة المحجوز إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.