أسامة الخليفي لقيادي بالتيار الديمقراطي: أنتم أكبر فسّاد وأنا عرْك السّرادك خلّيتو ليك مونيش جاي نتعارك

باب نات -

نشبت الخميس 12 نوفمبر، مشادة كلامية بين رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان، أسامة الخليفي والنائب عن التيار الديمقراطي لسعد الحجلاوي على خلفية تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات.وخلال استضافته في قناة التاسعة، اعتبر الحجلاوي أن تقرير محكمة المحاسبات أثبت ارتكاب حزب قلب تونس ورئيسه نبيل القروي لجرائم انتخابية على رأسها التمويل الأجنبي معتبرا ان القروي تحيل على التوانسة وأن عقوبة الجريمة التي ارتكبها تصل الي السجن 5 سنوات وفق تعبيره.من جانبه استغرب أسامة الخليفي تصريحات زميله في البرلمان مشيرا الي أن الحجلاوي نصب نفسه قاضيا وبدأ في اصدار الأحكام استنادا الي تقرير يتحدث عن شبهات ستكون محلّ انظار القضاء.واستنكر الخليفي ما وصفه كذب الحجلاوي على التونسيين واتهام قلب تونس ورئيسه بالتحيل والتمويل الاجنبي لتحقيق أهداف سياسية ما دفع الحجلاوي الي مقاطعة الخليفي وتكرار الاتهام لنبيل القروي وقلب تونس بالتحيل والفساد وارتكاب جرائم انتخابية.وردا على مقاطعة الحجلاوي خاطبه الخليفي قائلا "عرك السرادك خليتو ليك وانا ما جيتش بش نتعارك" وبخصوص الاتهامات بالفساد قال الخليفي مخاطبا الحجلاوي " انتم أكبر فسّاد كنت تحكموا في حكومة تضارب مصالح ومزلت تدافعوا عليها".