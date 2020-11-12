شهدت أسواق تطاوين خلال الأيام الأخيرة انخفاضا كبيرا في سعر اللحوم استبشر به الأهالي.انخفض كيلوغرام العلوش من 25 د إلى 18 د، أسواق تطاوين خلال الأيام الأخيرة فيما انخفض ثمن كيلوغرام لحم "العجل هبرة" من 28 د إلى 22 د.وأكد الطبيب البيطري المشرف بالمسلخ البلدي لاذاعة موزاييك سلامة اللحوم من كافة الأمراض و عدم تسجيل أي إصابة خلال الأيام الأخيرة.كما شدد عون شرطة البيئة على المراقبة المستمرة لمسالك توزيع اللحوم قبل و بعد الذبح و لم تسجيل مخالفات صحية.كما أكد عدد من القصابين أن الانخفاض يأتي في إطار التنافس إضافة إلى نقص الطلب أمام وفرة العرض.