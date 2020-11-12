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في تطاوين... سعر الكيلو "علوش" ب18 دينارا و"العجل هبرة" ب22 دينارا

Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 - 08:53 قراءة: 0 د, 32 ث
شهدت أسواق تطاوين خلال الأيام الأخيرة انخفاضا كبيرا في سعر اللحوم استبشر به الأهالي.

انخفض كيلوغرام العلوش من 25 د إلى 18 د، أسواق تطاوين خلال الأيام الأخيرة فيما انخفض ثمن كيلوغرام لحم "العجل هبرة" من 28 د إلى 22 د.


وأكد الطبيب البيطري المشرف بالمسلخ البلدي لاذاعة موزاييك سلامة اللحوم من كافة الأمراض و عدم تسجيل أي إصابة خلال الأيام الأخيرة.

كما شدد عون شرطة البيئة على المراقبة المستمرة لمسالك توزيع اللحوم قبل و بعد الذبح و لم تسجيل مخالفات صحية.

كما أكد عدد من القصابين أن الانخفاض يأتي في إطار التنافس إضافة إلى نقص الطلب أمام وفرة العرض.




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