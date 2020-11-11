الهايكا توجه لفت نظر لإذاعة 'كاب اف ام' بسبب الخلط بين اللهجة التونسية واللغتين العربية والفرنسية

باب نات - وجهت الهيئة العليا المستقلة للقطاع السمعي البصري لفت نظر لاذاعة " كاب اف ام" بسبب حلقة برنامج cappuccino التي تم بثها بتاريخ 21 أكتوبر 2020 حيث فريق البرنامج في تناول مختلف المواضيع المطروحة على الخلط بين اللهجة التونسية واللغة العربية واللغة الفرنسية.

وقالت الهايكا في بلاغها اليوم الاربعاء 11 نوفمبر 2020 انها نبهت الإذاعة وإدارة البرنامج لللخلط الحاصل على مستوى استعمال اللغة أو اللغات في المضامين الإعلامية التي يتم بثها على الاذاعة.

ودعت الهايكا راديو كاب اف ام إلى الالتزام بمقتضيات كراس الشروط واتفاقية الإجازة المتعلقة بحسن استعمال اللغة أو اللغات و تجنب استعمال اللغة الهجينة وتقديم كل البرامج بلغة واحدة واضحة ودقيقة عربية كانت أو عامية إلى جانب الحرص من قبل مقدمي البرامج على ترجمة المفردات الأجنبية في كلام الضيوف، التزاما بالنصوص والتراتيب الجاري بها العمل.





