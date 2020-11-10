الفنانة عايشة عطية تعلن حملها خارج إطار الزواج مع ''رجل'' خان وعده وتخلى عنها

باب نات - أعلنت الفنانة عايشة عطية عبر صفحتها الرسمية بموقع أنستغرام أنها حامل خارج إطار الزواج، مشيرة أن طفلتها المستقبلية جاءت نتيجة قصة حب عاشتها مع رجل وعدها بالزواج ثم تخلى عنها.
ونصحت عايشة عطية الفتيات التونسيات بالحذر من الوقوع في المحظور وعدم تسليم أنفسهن ليكن ضحية مثلها.
وفي ما يلي تدوينة عايشة عطية:
"اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج. أنا في الشهر الرابع.
ونصحت عايشة عطية الفتيات التونسيات بالحذر من الوقوع في المحظور وعدم تسليم أنفسهن ليكن ضحية مثلها.
وفي ما يلي تدوينة عايشة عطية:
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