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الفنانة عايشة عطية تعلن حملها خارج إطار الزواج مع ''رجل'' خان وعده وتخلى عنها

Publié le Mardi 10 Novembre 2020 - 12:44 قراءة: 1 د, 4 ث
باب نات - أعلنت الفنانة عايشة عطية عبر صفحتها الرسمية بموقع أنستغرام أنها حامل خارج إطار الزواج، مشيرة أن طفلتها المستقبلية جاءت نتيجة قصة حب عاشتها مع رجل وعدها بالزواج ثم تخلى عنها.

ونصحت عايشة عطية الفتيات التونسيات بالحذر من الوقوع في المحظور وعدم تسليم أنفسهن ليكن ضحية مثلها.


وفي ما يلي تدوينة عايشة عطية:

"اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج. أنا في الشهر الرابع.
حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، و انشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي. أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، و عشنا قصة حب من طرفي أنا، و حبلت منو أما مشا و خلاني... محبنيش... و منعرش بش يستعرف ببنتي و الا لا.
بالقانون أكيد بش إكون بوها. أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني و لا بش يرحم بنتي.
و أنا قادرة اليوم نعيشها، و كان جيت منجمش؟؟؟ نرماها في SOS ڤمرت؟

إلي عملتو أنا غالط. أما متحكموش عليا، و الا على طفلة اغتصبوها و الا على صغير جا في "الحرام"، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر.
بنتي بش نسماها "مايا"، منعرش شنوا مصيرها... أما انت كمرا خلي مصيرك خير مني... حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق إلي أنا نعيش فيه كل يوم و مخبيتو".




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214760

Sarih  (Tunisia)  |Mardi 10 Novembre 2020 à 13h 52m |           
@Karimyoussef

سي كريم وليت تفتي منك ليك؟، وطلعتها مظلومة؟؟ أشكون ظلمها؟ إغتصبها هو ؟ ماهي هي عاشت معاه في الحرام، لكن بالنسبة ليكم انتم في فرنسا موش حرام على الاقل للناس إلٌي كيفك لكن ياسىر ناس تحترم دينها واطبق فيه حتى في فرنسا، يزيك بلا رويق بارد وخليك في جوك في فرنسا وخلينا احنا هنا على الاقل حتى لي يغلط ويعترف بغلطوا ربي يغفرلو إن شاء الله ويكون درس لغيره، ماتزيدش انت العباد عمى على عماهم ماهمش ناقصين هوما

Karimyousef  (France)  |Mardi 10 Novembre 2020 à 13h 29m |           
الله هو الوحيد الذي يحاسب الناس .انت ضحية و على المجتمع ان يكون متسامحا معك و مع ابنتك. الغرب اكثر تسامحا و أقل نفاقا من الدول الاسلامية.



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