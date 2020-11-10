عبير تطالب الغنوشي بالاعتذار عن تصريحاته حول اتفاق الكامور

باب نات -

دعت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى الاعتذار عن تصريحاته بخصوص اتفاق الكامور وسحبه فورا.وحملت الكتلة الغنوشي تبعات هذه التصريحات من نشر للفوضى وتوسع دائرة الاحتقان الاجتماعي في عدة جهات من البلاد.واكدت الكتلة أن هذه التصريحات خطيرة وتثير النعرات الجهوية والهادفة إلى تفكيك الوحدة الوطنية.جدير بالذكر ان الغنوشي صرح في حوار مع القناة الوطنية الأولى "ما تخرج الصدقة الما يتززاو اماليها". في اشارة الى ضرورة ان يتحصل اهالي تطاوين على حقوقهم قبل الاخرين.