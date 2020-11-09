سفير الاتحاد الأوروبي بتونس يعرب عن عن عزم الجانب الأوروبي على مزيد دفع الشراكة المتميزة مع بلادنا

باب نات -

استقبل محمد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2020، Marcus Cornaro، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس.وأشاد كاتب الدولة بالمستوى المتميّز للعلاقات التونسية الأوروبيّة مؤكّدا حرص الجانب التونسي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع مجالاتها. وأشار في هذا الصدد إلى أهمية تطوير آليات التعاون الثنائي وتحديثها لتشمل قطاعات جديدة من شأنها دفع التبادل الاقتصادي والبشري على غرار البحث العلمي والدبلوماسية الثقافية.ومن جانبه، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن عزم الجانب الأوروبي على مزيد دفع الشراكة المتميزة مع بلادنا ومواصلة دعم الجهود التي تبذلها تونس لمواجهة التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية التي فرضتها جائحة كوفيد – 19.واستعرض الطرفان الاستعدادات الجارية للاستحقاقات المبرمجة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف خلال الفترة القادمة. وأكّد المسؤول الأوروبي استعداد بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس لإنجاح هذه المواعيد الهامة. كما نوّه من جهة أخرى بمجهودات الجانب التونسي لدفع مسار المصالحة الليبية من خلال احتضان الاجتماع المباشر الأول لمنتدى الحوار السياسي الليبي.