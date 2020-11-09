تحضيرات منتخب الأكابر... التحاق خمسة لاعبين بمقرّ التربص

باب نات -

وصول مراقب المباراة

وصول المنتخب التنزاني

التحق كلّ من نبيل الماكني وأيمن بن محمد وأسامة الحدادي وسعد بقير وسيف الدين الخاوي، بمقرّ إقامة المنتخب الوطني للأكابر بتونس العاصمة مساء يوم الأحد وانضمّوا إلى 13 لاعبا كانوا قد التحقوا بالتربّص منذ صباح يوم الأحد، ومن المفترض أن يكتمل وصول اللاعبين إلى تونس بعد ظهر اليوم الاثنين.ويتضمّن برنامج تحضيرات المنتخب الوطني اليوم، حصّة تدريبية وحيدة ستدور بعد الظهر بالملعب الأولمبي المنزه انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف دون حضور الإعلام.سيكون مراقب مباراة تونس تنزانيا المصري أحمد مجاهد أول رسميي الللقاء الوافد على تونس ، حيث من المقرر أن يصل تونس يوم غد الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 على أن يصل طاقم تحكيم المباراة في اليوم الموالي .من المفترض أن يحل بيننا المنتخب التنازني يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 وقد برمج إطاره الفني حصة تدريبية لإزالة الارهاق مساء الوصول و أخرى قبل يوم من اللقاء يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 بالملعب الأولمبي حمادي القعربي برادس .