المنتخب الوطني للأواسط في تربص تحضيري جديد بالعاصمة استعدادا لتصفيات كأس افريقيا 2020

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ينطلق مساء يوم الاثنين 09 نوفمبر 2020 التربص المغلق العاشر لمنتخب الأواسط (مواليد 2001) بالعاصمة وسيتواصل إلى يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 استعدادا للدورة الترشيحية لكأس افريقيا 2020 والتي ستقام في تونس من 13 الى 27 ديسمبر القادم.هذا وقد برمج الإطار الفني خلال هذا التربص 12 حصة تدريبية ستدور بين ملاعب المنزه والمرسى وأريانة.- الاثنين 09 نوفمبر 2020 تدريب على الساعة الثالثة بعد الظهر بالملعب البلدي بأريانة- الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 تدريب على الساعة التاسعة والنصف صباحا بملعب المرسىوتدريب على الساعة الثالثة بعد الظهر بملعب الإحماء بالمنزه.- الاريعاء 11 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا بملعب الإحماء بالمنزه- الخميس 12 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا بملعب الإحماء بالمنزه- الجمعة 13 نوفمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا بملعب المرسىوتدريب على الساعة الثالثة بعد الظهر بملعب الإحماء بالمنزه- السبت 14 نوفمبر 2020 تدريب على الساعة التاسعة والنصف صباحا بملعب المرسىو تدريب على الساعة الثالثة بعد الظهر بملعب أريانة- الأحد 15 نوفمبر 2020 تدريب على الساعة الثالثة بعد الظهر بملعب أريانة- الاثنين 16 نوفمبر 2020 تدريب على الساعة الثالثة بعد الظهر بملعب أريانة- الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 تدريب على الساعة الحادية عشر صباحا بملعب أريانةالنجم الرياضي الساحلي: - أحمد سليمان – أمين خشيشالنادي الإفريقي: محمد أمين زغادة - شهاب لعبيدي - قاسمي عزيز - أحمد لعبيدي- أمين العجيميالنادي الرياضي الصفاقسي: علاء غرام - بشير غرياني- عبد الله عمري-أشرف حباسيالإتحاد الرياضي ببن قردان: شوقي بن خذر –الترجي الرياضي التونسي: مهيب سالمي- زياد بريمة- فاروق الميمونيالمستقبل الرياضي بالمرسى: عثمان القرويالأولمبي للنقل: ناجي فارسالترجي الرياضي الجرجيسي: محمد على الوريميالملعب التونسي: ياسين ريدان- يانيس الصغيرنادي أولمبيك مدنين:عبد المهيب الشامخالنادي الرياضي بحمام الأنف: ريان حدادالواحة الرياضية بقبلي : حسام الكارملاحظة: سيجري الطاقم الفني والطبي والإداري واللاعبين صباح يوم الاثنين 09 نوفمبر 2020 قبل التحول الى مقر اقامتهم بضاحية قمرت الى اختبارات تقصي كوفيد 19 على ان تنطلق الحصص التدريبية مباشرة بعد خروج نتائج هذه الاختبارات.