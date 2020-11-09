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الناطق باسم المحكمة الابتداىية بأريانة الاحتفاظ بنفرين في قضية محاولة قتل تاكسيست بالمنيهلة باسلحة بيضاء

Publié le Lundi 09 Novembre 2020 - 10:22 قراءة: 0 د, 28 ث
باب نات - صرح معز الغريبي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بأريانة صباح اليوم الاثنين لباب نات انه تم القبض على نفرين من قبل وحدات للحرس الوطني بالمنيهلة أثر اتهامهما بتنفيذ بركاج لتاكسيست بالجهة باسلحة بيضاء.

مبينا ان النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ بهما ومواصلة الابحاث معهما.


وللتذكير باطوار القضية فان عصابة اجرامية تتكون من 3 انفار اوهموا التاكسيست بنقلهم الى جهة المنيهلة فاستجاب لهم وعندما وصلوا الى هناك انهالوا عليه بالطعنات على مستوى الرقبة واليد والصدر كما طعنوه علي مستوى جنبه ثم تركوه ينزف بشدة ولاذوا بالفرار بعد سلبه وقد تفطنت له دورية للحرس وقاموا بنقله للمستشفى .

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