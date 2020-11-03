   Abdelhalim Hafed - الويل الويل  

عماد الحمامي يكشف: الغنوشي طلب ضمان ترشيحه للانتخابات الرئاسية 2024 ليتخلى عن رئاسة النهضة

Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 19:36 قراءة: 0 د, 38 ث
قال الثلاثاء 3 نوفمبر، القيادي بحركة النهضة عماد الحمامي إن الحركة اليوم، بحاجة إلى ثورة حتى لا يواصل راشد الغنوشي رئاسة النهضة التي يرأسها منذ 40 سنة.
وخلال استضافته في اذاعة راديو ماد، اعتبر الحمامي أنه لا مجال ليتم التحيل على الفصل 31 من القانون الأساسي للحركة بهدف التمديد للغنوشي.
وقال الحمامي مستنكرا "يا عباد رانا عملنا ثورة وموش معقول الّي قاعد صاير، وما يجيش نردّو الغنوشي لا قبلو ولا بعدو" مجدّدا تأكيده على أن النهضة بحاجة إلى ثورة وأن قياداتها أمام مسؤولية تاريخية.
وأضاف في نفس السياق "الّي صاير اليوم في النهضة ما يجيش، متاع أضمنولي نترشّح في 2024"، مشيرا إلى أن بعض القيادات المقربة من الغنوشي اقترحت ترشيح الغنوشي في انتخابات 2024 كأحد الشروط لتخليه عن رئاسة الحركة.





Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 214365

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 09h 27m |           
أزيحوه بالتصويت

و للأسف، ليته خرج من الباب الكبير قبل الترشح للانتخابات التشريعية التي لم تضف له إلا السماح للزغراطة و أمثالها بالتطاول عليه.

Essoltan  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 22h 36m |           
C'est simple , il faut le bloquer par la limitation d'age à 66 ans par exemple ...

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 20h 43m |           
هذه كارثة اخرى من كوارث النهضة
ممن ذاقوا التوزير او يسعون اليه يلهفة جامحة
انه مرض الكرسي والسلطة بعمي ويصم

Karimyousef  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 20h 25m |           
انه مرض الكرسي و السلطة.الغنوشي كارثة على البلاد و تشبثه بالكرسي فضيحة باتم معنى الكلمة.الغنةشي اصابه تضخم الذات و لابد من تنحيته من الحياة السياسية



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