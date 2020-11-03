عماد الحمامي يكشف: الغنوشي طلب ضمان ترشيحه للانتخابات الرئاسية 2024 ليتخلى عن رئاسة النهضة

قال الثلاثاء 3 نوفمبر، القيادي بحركة النهضة عماد الحمامي إن الحركة اليوم، بحاجة إلى ثورة حتى لا يواصل راشد الغنوشي رئاسة النهضة التي يرأسها منذ 40 سنة.وخلال استضافته في اذاعة راديو ماد، اعتبر الحمامي أنه لا مجال ليتم التحيل على الفصل 31 من القانون الأساسي للحركة بهدف التمديد للغنوشي.وقال الحمامي مستنكرا "يا عباد رانا عملنا ثورة وموش معقول الّي قاعد صاير، وما يجيش نردّو الغنوشي لا قبلو ولا بعدو" مجدّدا تأكيده على أن النهضة بحاجة إلى ثورة وأن قياداتها أمام مسؤولية تاريخية.وأضاف في نفس السياق "الّي صاير اليوم في النهضة ما يجيش، متاع أضمنولي نترشّح في 2024"، مشيرا إلى أن بعض القيادات المقربة من الغنوشي اقترحت ترشيح الغنوشي في انتخابات 2024 كأحد الشروط لتخليه عن رئاسة الحركة.