مكتب البرلمان يرفض اعادة عرض مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 على الجلسة العامة

باب نات - كشف الثلاثاء 2 نوفمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي أن مكتب مجلس النواب أسقط طلبه في اعادة عرض مبادرة تنقيح المرسوم 116 على الجلسة العامة.
وقال العلوي "برمجته بالأمس وعرضته على المكتب فوقع إسقاطه بالتصويت، 3 مع: العلوي وطوبال والغنوشي، والبقية بين معارض ومحتفظ، السيدة سميرة شواشي صوتت مع عن بعد ولم يقبل تصويتها".
وأشار العلوي الي أن 3 نواب من حركة النهضة لم يصوتوا مع اعادة عرض المشروع على الجلسة العامة وقال " باقي نوّاب النهضة الثلاثة عملوا بنظرية موش وقتو" وعلق قائلا " هذا هو المنعرج".
من ناحية أخرى نظر مكتب مجلس النواب فى تنظيم عمل المجلس خلال الفترة القادمة، وقرّر عقد جلسات عامة كالاتي:
- يوم الخميس 5 نوفمبر 2020 للحوار مع محافظ البنك المركزي.
- يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 للحوار مع الحكومة حول تطوّر الحالة الوبائية وتداعياتها، تخصّص حصّتها الصباحيّة للحوار مع وزيري الصحة والشؤون الاجتماعيّة وحصّة بعد الظهر للحوار مع وزراء الثقافة والتربية والتعليم العالي.
- يوم الاثنين 9 نوفمبر2020 لتوجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.
- يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 للنظر في مشروع قانون عدد 104 /2020 يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف.
- يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 للحوار مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أن تُخصّص الحصّة الصباحيّة للحوار حول القضاء الإداري والمالي وحصّة بعد الظهر للحوار حول القضاء العدلي.
وقال العلوي "برمجته بالأمس وعرضته على المكتب فوقع إسقاطه بالتصويت، 3 مع: العلوي وطوبال والغنوشي، والبقية بين معارض ومحتفظ، السيدة سميرة شواشي صوتت مع عن بعد ولم يقبل تصويتها".
وأشار العلوي الي أن 3 نواب من حركة النهضة لم يصوتوا مع اعادة عرض المشروع على الجلسة العامة وقال " باقي نوّاب النهضة الثلاثة عملوا بنظرية موش وقتو" وعلق قائلا " هذا هو المنعرج".
من ناحية أخرى نظر مكتب مجلس النواب فى تنظيم عمل المجلس خلال الفترة القادمة، وقرّر عقد جلسات عامة كالاتي:
- يوم الخميس 5 نوفمبر 2020 للحوار مع محافظ البنك المركزي.
- يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 للحوار مع الحكومة حول تطوّر الحالة الوبائية وتداعياتها، تخصّص حصّتها الصباحيّة للحوار مع وزيري الصحة والشؤون الاجتماعيّة وحصّة بعد الظهر للحوار مع وزراء الثقافة والتربية والتعليم العالي.
- يوم الاثنين 9 نوفمبر2020 لتوجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.
- يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 للنظر في مشروع قانون عدد 104 /2020 يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف.
- يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 للحوار مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أن تُخصّص الحصّة الصباحيّة للحوار حول القضاء الإداري والمالي وحصّة بعد الظهر للحوار حول القضاء العدلي.
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