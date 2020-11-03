   Abdelhalim Hafed - موعود  

اتحاد العام الشغل يسلّم وزارة الصحّة تجهيزات طبيّة سيتمّ توزيعها على أقسام الاستعجالي بعدد من المستشفيات

Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 11:44 قراءة: 0 د, 40 ث
باب نات - انتظم بمقرّ وزارة الصحّة صباح اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، موكب بإشراف كلّ من وزير الصحّة الدكتور فوزي مهدي والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، تمّ خلاله تسلّم هبة من اتّحاد الشّغل تتمثّل في تجهيزات طبيّة (كراسي طبيّة) سيتمّ توزيعها على أقسام الاستعجالي بمستشفيات الرابطة وشارل نيكول وعبدالرحمان مامي والمستشفى الجهوي ببن عروس، وذلك في إطار دعم الاتّحاد لجهود وزارة الصحّة في مجابهة جائحة كوفيد-19.

وقد أعرب الدكتور فوزي مهدي بالمناسبة عن امتنانه لهذه المبادرة التي تؤكّد حرص مختلف المنظّمات الوطنيّة وفي مقدّمتها الاتّحاد العام التونسي للشّغل على دعم جهود الدّولة في مكافحة هذه الجائحة الصحيّة والحفاظ على الأمن الصحّي للبلاد.


ومن جهته، جدّد نورالدين الطبّوبي استعداد المنظّمة لمواصلة دعم المنظومة الصحيّة الوطنيّة خلال هذا الظرف الصحّي الدّقيق الذي تمرّ به البلاد وذلك من أجل تحسين ظروف الاحاطة والتكفّل بمرضى كوفيد بالمؤسّسات الصحيّة.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 214316

Aziz75  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 12h 33m |           
هذه ليست بمعدات طبية. المعدات الحقيقية هي ألات إلكترونية، وأدوية بما فيه الكفاية لتغطية حاجيات البلاد. ثم هذا نوع من ذر الرماد في العيون. هذا الهيكل، دولة في وسط الدولة، خرب البلاد في كامل إقتصاد ها. عبارة على سرطان ينبغي إزاحته مهما بلغت كلفته، حتى يتسنى بناء دولة عصرية قوية على كامل تراب الجمهورية.

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 12h 13m |           
من أين لك هذا, أم أنها رشوى و بعض ذرى حتى تسكت بها بعض أفواه ؟

Scorpio  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 12h 03m |           
Donner par la main droite pour prendre dix fois par la main gauche. L'UGTT reprendra ensuite sa destruction de l'économie avec des journées de grèves et des revendications salariales. C'est tout ce qu'ils savent faire!



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