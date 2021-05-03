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ديوان الافتاء: قيمة زكاة الفطر لهذا العام حدّدت ب 1750 مليما

Publié le Lundi 03 Mai 2021 - 13:19 قراءة: 0 د, 51 ث
أعلن مفتي الجمهورية عثمان بطيخ، اليوم الإثنين، أنّ قيمة زكاة عيد الفطر حدّدت لهذا العام 1442 هجري - 2021 ميلادي، بدينار وسبع مائة وخمسون مليما (1750 مليما) عن كلّ فرد.

وقال مفتي الجمهورية، في بلاغ أصدره بالمناسبة، "وقت إخراجها وجوبا بطلوع فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد . ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة ولا تسقط في حقه وتبقى عالقة بذمته حتى يؤديها مع حصول الإثم في ذلك ، ويجب أن يستغفر الله من إثم التأخير ، وصيامه يبقى معلقا بين السماء والأرض حتى يؤدي زكاة الفطر .
ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة عند المالكية ، وأجاز الأحناف والشافعية إخراجها قبل ذلك ." .



وأفاد بأن الزكاة "تزيد في أجر الصائم، وتكفّر عما صدر منه من صغائر الأمور كاللغو والجدل والخصام، وتجبر ما قد يعتري صومه من النقص"، وهي تعطى للمسكين والمحتاج ليجد قوته وقوت عياله في يوم العيد، ويمكن دفعها لفقير واحد أو توزيعها على فقراء متعددين، كما يجوز دفعها لأقاربه من الفقراء والمحتاجين غير أبويه وإخوته وأولاده الذين هم في كفالته.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 203254

Afarit  (Tunisia)  |Lundi 03 Mai 2021 à 13h 46m |           
لا تصدقوا أبا رغال

الجهل عشش في دار الإفتاء

تفضلوا نتأمل الواقع

زكاة الفطر صاعا من ( قمح أو شعير أو تمر وبكلمة من غالب قوت أهل البلد)
والصاع رغم اختلاف التقدير ( في الوزن) إلا أن هناك شبه إجماع على وزن الصاع : ( ما بين 2.5/3 كيلو)
وهنا تطرح المسألة:
1 - المعلوم عند الفلاح التونسي أن وزن ( القلبة ) من القمح هو 18 كلغ فيكون وزن ( العشورية ) 1.8 كلغ

إذا قمنا بقسمة 2.5 ( الحد ألأدنى) على 1.8 سنجد 1.3 عشورية
تفضلوا: اسألوا باعة القمح عن سعر العشورية
2 - ماذا عن زكاة التمر لمن يستهلكون التمر؟
صورة العشورية:

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