والي اريانة يعلن عن تركيز خلية ازمة لمتابعة وتقييم الوضع الصحي بالجهة على ضوء الاجراءات المتخذة للتوقي من فيروس كورونا الجديد

Samedi 14 Mars 2020
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اعلن والي اريانة سمير عبد الجواد عن "احداث خلية ازمة منبثقة عن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تعمل بصفة يومية على متابعة وتقييم الوضع الصحي بالجهة على ضوء الاجراءات التي تم اتخاذها للتوقي من فيروس "كورونا" المستجد".
واكد الوالي "تطبيق الحجر الصحي على الوافدين من البلدان الموبوءة الى جهة اريانة بالتنسيق مع وزارة الصحة العمومية والسلطات الجهوية والمحلية المختصة وتأجيل كافة التظاهرات والملتقيات على المستويين الجهوي والمحلي مع تكثيف المراقبة الصحية والاقتصادية لضمان تطبيق شروط حفظ الصحة والنظافة بالفضاءات والمحلات العامة بالتنسيق مع البلديات والادارات الجهوية المعنية والضرب على ايدي المحتكرين والمضاربين في مجال التلاعب باسعار المواد الاستهلاكية والطبية والتصدي لمظاهر الاحتكار والغش " وفق تعبيره.
واشار في جانب اخر الى ان "الوضع الوبائي بالجهة مطمئن بعد مغادرة نحو 11 شخصا للحجر الصحي لافتا الى تسجيل ثلاث اصابات مؤكدة بفيروس كرونا من عائلة واحدة خضعت جميعها للحجر الصحي والمراقبة الطبية الدقيقة".
كما دعا والي اريانة عموم المواطنين الى التحلي بروح المسؤولية ومعاضدة الجهود الوطنية في مجال مكافحة فيروس "كورونا" لافتا الى" اهمية دور مكونات المجتمع المدني في مزيد التحسيس والتوعية باهمية التوقي من الفيروس واتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من انتشاره على اوسع نطاق ".
هذا وتواصل خلية الازمة باريانة اجتماعاتها اليومية لمراقبة الوضع الوبائي عن كثب لاسيما مراقبة الوافدين على جهة اريانة من البلدان الموبوءة وتامين وضعهم مباشرة بالحجر الصحي الذاتي لتفادي العدوى.
اعلن والي اريانة سمير عبد الجواد عن "احداث خلية ازمة منبثقة عن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تعمل بصفة يومية على متابعة وتقييم الوضع الصحي بالجهة على ضوء الاجراءات التي تم اتخاذها للتوقي من فيروس "كورونا" المستجد".
واكد الوالي "تطبيق الحجر الصحي على الوافدين من البلدان الموبوءة الى جهة اريانة بالتنسيق مع وزارة الصحة العمومية والسلطات الجهوية والمحلية المختصة وتأجيل كافة التظاهرات والملتقيات على المستويين الجهوي والمحلي مع تكثيف المراقبة الصحية والاقتصادية لضمان تطبيق شروط حفظ الصحة والنظافة بالفضاءات والمحلات العامة بالتنسيق مع البلديات والادارات الجهوية المعنية والضرب على ايدي المحتكرين والمضاربين في مجال التلاعب باسعار المواد الاستهلاكية والطبية والتصدي لمظاهر الاحتكار والغش " وفق تعبيره.
واشار في جانب اخر الى ان "الوضع الوبائي بالجهة مطمئن بعد مغادرة نحو 11 شخصا للحجر الصحي لافتا الى تسجيل ثلاث اصابات مؤكدة بفيروس كرونا من عائلة واحدة خضعت جميعها للحجر الصحي والمراقبة الطبية الدقيقة".
كما دعا والي اريانة عموم المواطنين الى التحلي بروح المسؤولية ومعاضدة الجهود الوطنية في مجال مكافحة فيروس "كورونا" لافتا الى" اهمية دور مكونات المجتمع المدني في مزيد التحسيس والتوعية باهمية التوقي من الفيروس واتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من انتشاره على اوسع نطاق ".
هذا وتواصل خلية الازمة باريانة اجتماعاتها اليومية لمراقبة الوضع الوبائي عن كثب لاسيما مراقبة الوافدين على جهة اريانة من البلدان الموبوءة وتامين وضعهم مباشرة بالحجر الصحي الذاتي لتفادي العدوى.
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