   Om Kalthoum - يا طول عذابي  

عبد اللطيف المكي يؤجل زواج ابنه بسبب كورونا

Samedi 14 Mars 2020

Samedi 14 Mars 2020
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باب نات - أعلن السبت 14 مارس، وزير الصحة عبد اللطيف المكي عن تأجيل زواج ابنه وذلك في اطار التوقي من فيروس كورونا.
وقال المكي في صفحته على الفايسبوك "اتفقت مع ابني و خطيبته، و هي كذلك بمقام ابتتي، على تأجيل زواجهما الذي كان سيجري الاسبوع القادم الى وقت لاحق التزاما بقواعد التحوط ضد مرض الكورونا".
وعلق المكي قائلا "رغم أسفي لكن اللازم لازم".



  
  
  

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