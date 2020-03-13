الدكتور ذاكر لهذيب: لهذه الأسباب سنتغلب على كورونا

Vendredi 13 Mars 2020
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باب نات - قال الدكتور بالمستشفى العسكري ذاكر لهذيب الجمعة 13 مارس أنه بالقليل من الوعي و حس مدني ورباطة جأش ستتجاوز تونس أزمة فيروس كورونا.
وثمن لهذيب الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة التونسية لمكافحة تفشي الفايروس.
وعدد الدكتور لهذيب الفروقات بين تونس وباقي الدول التي انتشر فيها كورونا وكتب :
1- تونس وقفت الدروس قبل أسبوعين من فرنسا بالمقارنة مع انتشار الفيروس .
باب نات - قال الدكتور بالمستشفى العسكري ذاكر لهذيب الجمعة 13 مارس أنه بالقليل من الوعي و حس مدني ورباطة جأش ستتجاوز تونس أزمة فيروس كورونا.
وثمن لهذيب الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة التونسية لمكافحة تفشي الفايروس.
وعدد الدكتور لهذيب الفروقات بين تونس وباقي الدول التي انتشر فيها كورونا وكتب :
1- تونس وقفت الدروس قبل أسبوعين من فرنسا بالمقارنة مع انتشار الفيروس .
2- تونس عندها مرصد للأمراض السارية والمتجددة متطور جدا بالمقارنة بالبلدان المجاورة
3- تونس ماهيش ديكتاتورية باش تخفي عدد المصابين.
4- تونس عندها حكومة همها المواطن موش الشركات الكبرى والDow Jons و CAC40.
5- تونس الشيوخ متاعها مايخرجوش بكثرة للشارع لشراء حاجياتهم ولا يستعملون النقل العمومي بالمقارنة بإيطاليا.
6- تونس النقل العمومي غير متطور بالمقارنة بالبلدان الأوروبية.
7- تونس نسبة التدخين عند المرأة أقل بكثير من الصين والبلدان الأوروبية .
8- تونس ليس لديها عدد كبير من المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة AIDS بالمقارنة بالبلدان الأوروبية .
9- تونس شعبها لا يعيش بالمكيفات مثل دول الخليج أو بالسخانات مثل كندا والدول الشمالية
10- تونس فيها وزراء طالبوا بمناشير بالعمل عن بعد قبل البلدان المتقدمة بأسبوعين بالمقارنة بانتشار المرض.
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