الدكتور ذاكر لهذيب: لهذه الأسباب سنتغلب على كورونا

Vendredi 13 Mars 2020



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باب نات

1- تونس وقفت الدروس قبل أسبوعين من فرنسا بالمقارنة مع انتشار الفيروس .

2- تونس عندها مرصد للأمراض السارية والمتجددة متطور جدا بالمقارنة بالبلدان المجاورة

3- تونس ماهيش ديكتاتورية باش تخفي عدد المصابين.

4- تونس عندها حكومة همها المواطن موش الشركات الكبرى والDow Jons و CAC40.

5- تونس الشيوخ متاعها مايخرجوش بكثرة للشارع لشراء حاجياتهم ولا يستعملون النقل العمومي بالمقارنة بإيطاليا.

6- تونس النقل العمومي غير متطور بالمقارنة بالبلدان الأوروبية.

7- تونس نسبة التدخين عند المرأة أقل بكثير من الصين والبلدان الأوروبية .

8- تونس ليس لديها عدد كبير من المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة AIDS بالمقارنة بالبلدان الأوروبية .

9- تونس شعبها لا يعيش بالمكيفات مثل دول الخليج أو بالسخانات مثل كندا والدول الشمالية

10- تونس فيها وزراء طالبوا بمناشير بالعمل عن بعد قبل البلدان المتقدمة بأسبوعين بالمقارنة بانتشار المرض.



- قال الدكتور بالمستشفى العسكري ذاكر لهذيب الجمعة 13 مارس أنه بالقليل من الوعي و حس مدني ورباطة جأش ستتجاوز تونس أزمة فيروس كورونا.وثمن لهذيب الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة التونسية لمكافحة تفشي الفايروس.وعدد الدكتور لهذيب الفروقات بين تونس وباقي الدول التي انتشر فيها كورونا وكتب :