صلاة الجمعة: وزارة الشؤون الدينية توجّه نداءً للمُسنّين والمرضى

Vendredi 13 Mars 2020
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باب نات - قامت الجهات الصحية المختصة بتعقيم جامع الزيتونة المعمور وذلك في اطار جهود مكافحة فيروس كورونا الذي بدا ينتشر في تونس.
وتداولت وسائل الاعلام صورا لعدد من المختصين وهم يقومون بعمليات التعقيم في اطار جهود محاصرة الفيروس .
كم شهدت مساجد اخرى في عدد من ولايات الجمهورية نفس الخطوة مع تفهم كبير للمصلين.
وكان المدير العام للرعاية الصحية الأساسية شكري بن حمودة دعا اليوم 13 مارس 2020 المصلين للوضوء في منازلهم قبل الخروج إلى المسجد، و استغلال الطقس المشمس والصلاة في أماكن تكون فيها أكثر تهوئة.
كما دعا الدكتور المصلين لتجنب الإكتظاظ .
كما وجّه سامي القاسمي مدير عام المعالم الدينية والإطارات المسجدية في وزارة الشؤون الدينية، نداء إلى المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، إلى إقامة الصلاة في منازلهم.
وأكد المسؤول في وزارة الشؤون الدينية، في مداخلته في برنامج صباح الناس على اذاعة موزاييك اليوم الجمعة، أن الوزارة وجهت منشورا إلى مختلف الأئمة وإطارات المساجد حول التدابير المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، على غرار تهوئة المساجد وتنظيفها، وتوصية المصلين بالقيام بالوضوء في منازلهم وجلب سجاداتهم معهم.
وقال "نتوجه بتوصية لكبار السن والمرضى ومن يحملون أعراض الفيروس أن لا تختلطوا بالناس.. نرجو أن تُصلّوا في منازلكم .. حتى من الناحية الدينية، ديننا الإسلامي ينص على الحفاظ على النفس البشرية، و"ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ".
باب نات - قامت الجهات الصحية المختصة بتعقيم جامع الزيتونة المعمور وذلك في اطار جهود مكافحة فيروس كورونا الذي بدا ينتشر في تونس.
وتداولت وسائل الاعلام صورا لعدد من المختصين وهم يقومون بعمليات التعقيم في اطار جهود محاصرة الفيروس .
كم شهدت مساجد اخرى في عدد من ولايات الجمهورية نفس الخطوة مع تفهم كبير للمصلين.
وكان المدير العام للرعاية الصحية الأساسية شكري بن حمودة دعا اليوم 13 مارس 2020 المصلين للوضوء في منازلهم قبل الخروج إلى المسجد، و استغلال الطقس المشمس والصلاة في أماكن تكون فيها أكثر تهوئة.
كما دعا الدكتور المصلين لتجنب الإكتظاظ .
كما وجّه سامي القاسمي مدير عام المعالم الدينية والإطارات المسجدية في وزارة الشؤون الدينية، نداء إلى المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، إلى إقامة الصلاة في منازلهم.
وأكد المسؤول في وزارة الشؤون الدينية، في مداخلته في برنامج صباح الناس على اذاعة موزاييك اليوم الجمعة، أن الوزارة وجهت منشورا إلى مختلف الأئمة وإطارات المساجد حول التدابير المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، على غرار تهوئة المساجد وتنظيفها، وتوصية المصلين بالقيام بالوضوء في منازلهم وجلب سجاداتهم معهم.
وقال "نتوجه بتوصية لكبار السن والمرضى ومن يحملون أعراض الفيروس أن لا تختلطوا بالناس.. نرجو أن تُصلّوا في منازلكم .. حتى من الناحية الدينية، ديننا الإسلامي ينص على الحفاظ على النفس البشرية، و"ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ".
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