   Najet - أه لو بيعرف  

الحجر الصحي يمنع الدكتورة حياة عمري من مغادرة البلاد

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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نصرالدين السويلمي

بعد ان انتهت الجمعية الالمانية التونسية للثقافة والاندماج من جميع التحضيرات وبعد توزيع المطبوعات الاشهارية ودعوة الضيوف من تونسيين وعرب وشخصيات سياسية المانية، بعد كل ذلك وفجأة أعلنت الدكتورة حياة عمري الضيف الرسمي للتظاهرة التي كانت ستحتضنها مدينة كايسرسلاوترن الألمانية، عن استحالة قدومها رغم الانتهاء من اعداد التأشيرة وتذاكر السفر، والسبب أوردته الدكتورة في تدوينة نشرتها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


هكذا تحرم كورونا الجالية التونسية والعربية من الالتقاء بقيمة علمية واخلاقية في مستوى النائبة والباحثة حياة عمري، لكن وان كانت كورونا ربحت جولة يتيمة فجمعية "DTV" مصرة على ربح جولات اخرى بعد ان اخذت على نفسها الجمع بين الجالية العربية والدكتورة حين يصبح الوضع خارج سيطرة كورونا.


*جانب من تدوينة الدكتورة حياة عمري

إلى مشرفي الجمعية الألمانية التونسية للثقافة و الإندماج
و إلى الجالية المغاربية بألمانيا
و إلى الجالية التونسية بألمانيا

لئن سررت بدعوتي إلى حضور الملتقى المقرر تنظيمه بمدينة كايزرسلاوترن يوم 15 مارس 2020 الذي يمثل مناسبة هامة للقائي بأفراد جاليتنا العزيزة، فإنه يؤسفني إعلان تعذري عن السفر إلى ألمانيا طبقا لقرار السلطات المحلية التي تجبر كل عائد من السفر البقاء في الحجر الصحي مما يعطل السير العادي لمهامي و واجباتي تجاه عائلتي و أبناء وطني.







  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199648

Mahdibey  ()  |Jeudi 12 Mars 2020 à 14h 36m |           
ظروف طارئة و إن شاء الله خيرها في غيرها



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