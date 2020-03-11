الناطق باسم محاكم المهدية : توجيه تهمة القتل العمد لكل مُصاب بكورونا تعمد نقل الفيروس وتسبب في وفاة أشخاص

Mercredi 11 Mars 2020



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اكد الأربعاء 11 مارس الناطق في الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا ان الفصل 312 من المجلة الجنائية يعاقب بالسجن لمدة 6 اشهر لمن يخالف الحجر الصحي ولكل من يتفصى او يخالف قرار الحجر الصحي.واشار بن جحا في تصريح لجريدة “الصباح” الى انه بالإضافة الى هذا الفصل الذي ينطبق على الاشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد فانه اذا تعمد المصاب بهذا الفيروس نقله الى شخص اخر وتسبب في وفاته فانه يمكن احالة ناقل العدوى على القضاء وتكييف التهمة من قبيل القتل العمد اذا كان المصاب يعلم بانه مريض وتعمد الاختلاط بالأشخاص من غير المصابين بالفيروس وتسبب بوفاتهم.واضاف انه سبق لفقه القضاء ان اصدر حكما بالإدانة في خصوص رجل تعمد نقل فيروس فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) الى زوجته.